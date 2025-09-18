A qué hora y dónde ver EN VIVO Newcastle vs Barcelona: Champions League 2025-26

FC Barcelona visita este jueves 18 de septiembre a Newcastle por la primera fecha de la fase de liga en la Champions League

FC Barcelona visita a Newcastle United en el inicio de la Champions League 2025-25.

La UEFA Champions League 2025-26 arranca con un partidazo: FC Barcelona visita a Newcastle United este jueves 18 de septiembre de 2025 en el estadio St. James' Park, por la primera fecha de la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro está programado para las 14:00 (hora local) y marcará el debut oficial de ambos equipos en el nuevo formato de la Champions League, que este año incluye una fase de liga con más partidos y rivales directos desde el inicio.

Barcelona quiere pisar fuerte en Europa

El equipo culé, ahora bajo la dirección técnica del alemán Hansi Flick, llega con grandes expectativas para esta temporada. Con una plantilla renovada y ofensiva, el FC Barcelona buscará comenzar con el pie derecho su camino europeo.

FC Barcelona busca sorprender a Newcastle. EFE

Para este duelo, Flick contará con una delantera poderosa conformada por Robert Lewandowski, el brasileño Raphinha y el reciente fichaje estrella Marcus Rashford, quien hará su debut en la Champions con la camiseta blaugrana.

Sin embargo, el club catalán lamenta la baja del joven talento Lamine Yamal, quien se perderá el partido por lesión.

Newcastle regresa a la Champions con fuerza

Por su parte, Newcastle vuelve a la máxima competencia continental con mucha ilusión. Bajo el mando del entrenador Eddie Howe, las Urracas quieren hacerse fuertes en casa y dar el golpe ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

El equipo inglés tendrá como principales figuras al extremo inglés Anthony Gordon, el mediocampista brasileño Bruno Guimarães y el delantero alemán Nick Wotemade, quien se perfila como una de las revelaciones del torneo.

¿Dónde ver el partido?

Para los aficionados en Ecuador, el enfrentamiento entre Barcelona y Newcastle se podrá disfrutar EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Las estadísticas de Newcastle y Barcelona

