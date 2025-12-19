Noboa anuncia inversión millonaria para enfrentar la crisis de agua en Santa Elena

Bajo un estricto y visible dispositivo de seguridad, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda oficial este viernes 19 de diciembre en la provincia de Santa Elena, donde anunció la ejecución de obras de saneamiento ambiental que superan los 12,3 millones de dólares, orientadas a mitigar uno de los problemas estructurales más persistentes de la zona: el desabastecimiento de agua potable, que se agrava en feriados y temporadas de alta afluencia turística.

Los proyectos anunciados serán financiados a través del Banco del Estado e incluyen la construcción de tres reservorios de agua. Dos de ellos se levantarán en el cantón Santa Elena, con una capacidad conjunta de 12.000 metros cúbicos, y un tercero en Salinas, con capacidad para 3.000 metros cúbicos. Según las autoridades, estas infraestructuras permitirán garantizar el abastecimiento durante los picos de demanda y reducir los cortes que cada año generan reclamos entre residentes y visitantes.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las obras buscan una solución estructural a un problema que afecta no solo la calidad de vida de la población, sino también la economía local y la imagen turística de los principales balnearios de la provincia.

Según Noboa, las obras tienen como objetivo generar efectos directos en la economía local y responder a compromisos asumidos durante su gestión. Joffre Lino / Expreso

Un evento entre propuestas y control de seguridad

La jornada estuvo marcada por un ambiente de alta alerta. Los asistentes fueron sometidos a cacheos, controles con detectores de metales y restricciones en el ingreso. Instrucciones como la prohibición de ingresar con gorras reflejaron el nivel de resguardo bajo el que se desarrolló la actividad presidencial.

Durante su intervención, Noboa destacó el impacto económico y social de los proyectos anunciados. Señaló que las obras tienen como objetivo generar efectos directos en la economía local y responder a compromisos asumidos durante su gestión. Además, informó que el Banco de Desarrollo aprobó un crédito superior a los 22 millones de dólares para la provincia, de los cuales seis millones se destinarán al cantón Salinas para obras de vialidad.

Como parte de su agenda en Santa Elena, el presidente participó también en la inauguración de una vía alterna que conecta los cantones La Libertad y Salinas, atravesando sectores como Puerto Lucía, Milina y Costa de Oro. La obra apunta a mejorar la movilidad y aliviar la congestión vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de la provincia.

