Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Sicariato en cárcel de mujeres
La escena del crimen fue acordonada por la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras se realizaban las primeras diligencias investigativas en la vía a Daule.Joffre Flores

Sicariato en exteriores de cárcel de mujeres: implicado se hizo pasar por enfermero

Dos mujeres murieron y tres personas resultaron heridas tras un ataque registrado en los exteriores de la cárcel de mujeres

Un ataque armado ocurrido la mañana de este viernes 19 de diciembre dejó dos mujeres fallecidas y tres personas heridas en los exteriores de la cárcel de mujeres, ubicada en la vía a Daule, al norte de Guayaquil. El hecho violento se registró aproximadamente a las 08:20, cuando varias personas se encontraban en el lugar para ingresar a la visita carcelaria.

RELACIONADAS

El ataque ocurrió durante el ingreso a la visita carcelaria

De acuerdo con información policial, el crimen fue perpetrado por un solo sujeto que se movilizaba en una motocicleta y que, para no levantar sospechas, vestía como enfermero. El coronel Jorge Rodríguez, jefe policial del distrito Pascuales, indicó que el atacante llegó al sitio, identificó a su objetivo y abrió fuego.

Según las primeras investigaciones, el sicario habría tenido como objetivo a una sola mujer. Sin embargo, otra persona falleció y tres más resultaron heridas al encontrarse cerca del blanco del ataque, convirtiéndose en víctimas colaterales del hecho violento.

RELACIONADAS
Personal militar y de la Policía se encuentra en la zona, en el norte de Guayaquil.
Personal militar y de la Policía se encuentra en la zona, en el norte de Guayaquil.Joffre Flores

La víctima tenía antecedentes penales

Rodríguez detalló que la mujer contra quien iba dirigido el atentado registraba antecedentes penales por robo. La ciudadana ya se había enlistado para ingresar al centro penitenciario cuando ocurrió la balacera. En el lugar, la Policía levantó cerca de 20 indicios balísticos que forman parte de las diligencias investigativas.

RELACIONADAS

Operativos tras la huida del sospechoso

El implicado habría escapado en dirección a la cooperativa San Francisco, sector aledaño al centro carcelario. Por esta razón, unidades policiales ejecutan operativos en la zona para dar con su paradero. El área fue acordonada y contó con el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gobierno acredita $ 100 millones para devolución del IVA en diciembre

  2. Segundo 'Vacunatón' este domingo 21 de diciembre: jornadas masivas en todo el país

  3. Fiscal Mayra Soria pide prisión preventiva de Tannya Varela, excomandante de Policía

  4. Luces, tradición e identidad: así se vive la Navidad en el parque Sucre de Riobamba

  5. Cacha proyecta su desarrollo con el Plan de Vida Puruhá y saberes ancestrales

LO MÁS VISTO

  1. La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024

  2. Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

  3. Expectativas y temores por nueva plaza comercial en Tumbaco

  4. Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024

  5. HealthBird y CNT: Spina confirma pago de $ 111.000 y desmiente versión de “0 dólares”

Te recomendamos