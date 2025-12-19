Sicariato en exteriores de cárcel de mujeres: implicado se hizo pasar por enfermero
Dos mujeres murieron y tres personas resultaron heridas tras un ataque registrado en los exteriores de la cárcel de mujeres
Un ataque armado ocurrido la mañana de este viernes 19 de diciembre dejó dos mujeres fallecidas y tres personas heridas en los exteriores de la cárcel de mujeres, ubicada en la vía a Daule, al norte de Guayaquil. El hecho violento se registró aproximadamente a las 08:20, cuando varias personas se encontraban en el lugar para ingresar a la visita carcelaria.
El ataque ocurrió durante el ingreso a la visita carcelaria
De acuerdo con información policial, el crimen fue perpetrado por un solo sujeto que se movilizaba en una motocicleta y que, para no levantar sospechas, vestía como enfermero. El coronel Jorge Rodríguez, jefe policial del distrito Pascuales, indicó que el atacante llegó al sitio, identificó a su objetivo y abrió fuego.
Según las primeras investigaciones, el sicario habría tenido como objetivo a una sola mujer. Sin embargo, otra persona falleció y tres más resultaron heridas al encontrarse cerca del blanco del ataque, convirtiéndose en víctimas colaterales del hecho violento.
La víctima tenía antecedentes penales
Rodríguez detalló que la mujer contra quien iba dirigido el atentado registraba antecedentes penales por robo. La ciudadana ya se había enlistado para ingresar al centro penitenciario cuando ocurrió la balacera. En el lugar, la Policía levantó cerca de 20 indicios balísticos que forman parte de las diligencias investigativas.
Operativos tras la huida del sospechoso
El implicado habría escapado en dirección a la cooperativa San Francisco, sector aledaño al centro carcelario. Por esta razón, unidades policiales ejecutan operativos en la zona para dar con su paradero. El área fue acordonada y contó con el apoyo de personal de las Fuerzas Armadas.