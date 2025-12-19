Ataque armado cerca de la cárcel de mujeres deja dos víctimas, en la vía a Daule

El hecho se registró la mañana de este viernes. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía se encuentra en el lugar

Personal militar y de la Policía se encuentra en la zona, en el norte de Guayaquil.

La mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025, en las inmediaciones de la cárcel de mujeres, en el norte de Guayaquil, se registró un ataque armado. De acuerdo con información preliminar, dos ciudadanas resultaron heridas por impactos de proyectiles. Posteriormente, se confirmó sus decesos.

La alerta se emitió pasadas las 08:20 y generó conmoción entre un grupo de familiares de personas privadas de libertad, quienes en ese momento se encontraban en el sector.

Personal policial y militar se concentró en el lugar tras conocer lo sucedido. Equipos de la Policía Nacional realizan acciones para recabar indicios e información sobre el hecho.

Se alistaban para realizar visitas

De acuerdo con información preliminar, las víctimas mortales se alistaban para ingresar al establecimiento carcelario a realizar visitas a sus familiares privadas de libertad. Repentinamente fueron sorprendidas por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon sin importar que había otras ciudadanas cerca.

Las mujeres cayeron pesadamente, falleciendo al poco instante, ante el asombro de quienes se encontraban presentes cerca de la puerta de la cárcel.

Sus cuerpos fueron retirados a las 09:55. La Policía ya realiza las investigaciones pertinentes para determinar las causas del doble asesinato.

