Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Personal militar y de la Policía se encuentra en la zona, en el norte de Guayaquil.
Personal militar y de la Policía se encuentra en la zona, en el norte de Guayaquil.Joffre Flores

Ataque armado cerca de la cárcel de mujeres deja dos víctimas, en la vía a Daule

El hecho se registró la mañana de este viernes. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía se encuentra en el lugar

La mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025, en las inmediaciones de la cárcel de mujeres, en el norte de Guayaquil, se registró un ataque armado. De acuerdo con información preliminar, dos ciudadanas resultaron heridas por impactos de proyectiles. Posteriormente, se confirmó sus decesos.

RELACIONADAS

La alerta se emitió pasadas las 08:20 y generó conmoción entre un grupo de familiares de personas privadas de libertad, quienes en ese momento se encontraban en el sector.

Accidente de tránsito Quito

Choque entre dos vehículos provoca cuatro heridos en el norte de Quito

Leer más

Personal policial y militar se concentró en el lugar tras conocer lo sucedido. Equipos de la Policía Nacional realizan acciones para recabar indicios e información sobre el hecho.

Se alistaban para realizar visitas

De acuerdo con información preliminar, las víctimas mortales se alistaban para ingresar al establecimiento carcelario a realizar visitas a sus familiares privadas de libertad. Repentinamente fueron sorprendidas por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon sin importar que había otras ciudadanas cerca.

Las mujeres cayeron pesadamente, falleciendo al poco instante, ante el asombro de quienes se encontraban presentes cerca de la puerta de la cárcel.

Sus cuerpos fueron retirados a las 09:55. La Policía ya realiza las investigaciones pertinentes para determinar las causas del doble asesinato.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Plaguicidas aplicados en el maíz causarían daño celular, según estudio de UTPL

  2. La Caballería Mecanizada retorna a Playas tras nueve años

  3. El legado de Rodrigo Borja: 5 hitos que marcaron la democracia de Ecuador

  4. Recetas de cenas navideñas económicas para 5 personas: Menú ecuatoriano

  5. ¿Qué hay detrás de la campaña digital contra Sarah Alarcón a días del juicio?

LO MÁS VISTO

  1. La esposa de Mario Godoy fue abogada del serbio acusado de lavado en el caso Euro2024

  2. Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

  3. Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024

  4. Cambios en Fiscalía afectan a la unidad de crimen organizado; Toainga va a Machachi

  5. Fallece Rodrigo Borja, expresidente del Ecuador

Te recomendamos