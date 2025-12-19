Luces, tradición e identidad: así se vive la Navidad en el parque Sucre de Riobamba

Más de un millón de luces LED cubren el parque principal

Cuando cae la noche en Riobamba, la luz no solo anuncia la Navidad: revela la memoria de la ciudad. La iluminación del parque Sucre convierte al patrimonio arquitectónico y a los personajes del Pase del Niño en un relato intercultural donde lo religioso, lo festivo y lo ancestral dialogan con la historia y la identidad local.

Te puede interesar Carlos Lindao: el ecuatoriano de 123 años busca validar su increíble longevidad

La propuesta impulsada por la Empresa Eléctrica Riobamba S. A. (EERSA) va más allá de los adornos alusivos a la festividad. Las figuras luminosas recrean patrimonios arquitectónicos como la Catedral, la Loma de Quito, el antiguo edificio de Correos y el tren, elementos que evocan distintas etapas del desarrollo histórico cultural de la ciudad.

El MAE pone en línea datos oficiales para enfrentar la crisis climática Leer más

Estas imágenes acompañan a los símbolos clásicos de la Navidad; Papá Noel, renos y trineos, pero también entre las figuras religiosas como el Pesebre y los ángeles, resaltan los personajes tradicionales del Pase del Niño: el payaso, el Diablo de Lata, el curiquingue, el perro y los vasallos.

“Este año decidimos representar sitios icónicos de la ciudad”, explica Tony Coronel, gerente de la EERSA.

Una iniciativa que comenzó en 2007

La actual edición marca la decimoctava ocasión en que Riobamba enciende oficialmente su iluminación navideña, una iniciativa que comenzó en 2007 y que hoy forma parte del calendario festivo de la provincia de Chimborazo.

Más de un millón y medio de luces LED cubren el parque Sucre y las avenidas principales, transformándolo en un espacio de encuentro para familias, visitantes y turistas que recorren el lugar. La muestra permanecerá abierta hasta las primeras semanas de enero.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!