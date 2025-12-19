El MAE pone en línea datos oficiales para enfrentar la crisis climática

Una plataforma para la recopilación y acceso a la información climática

Contar con datos claros, confiables y transparentes permite al país anticiparse, planificar mejor y construir políticas públicas sólidas frente a uno de los mayores desafíos de la actualidad: el cambio climático. Bajo esta base, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía ((MAE) presentó el Registro Nacional de Cambio Climático (RNCC).

Se trata de una herramienta técnica y de un sistema al servicio de la ciudadanía para apoyar la gestión de los gobiernos locales, fortalecer la investigación académica, brindar certezas al sector productivo y responder a la demanda de la sociedad civil por información clara frente a la crisis climática, según informó el (MAE) en un comunicado.

36 meses de trabajo articulado

Su desarrollo se logró en 36 meses de trabajo articulado, con la participación de múltiples actores y la consolidación de una red de 84 proveedores de información. El registro está conformado por dos módulos principales: el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV) y el Repositorio de Información de Cambio Climático.

“A nivel regional, el RNCC se distingue por su enfoque integral, al incorporar no solo la medición de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también procesos de adaptación, mitigación, financiamiento climático y reporte internacional, respaldados por el Acuerdo Ministerial 051 y metodologías técnicas consensuadas”, señala el anuncio del MAE.

La puesta en marcha del RNCC se da tras una alianza estratégica entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), junto con la contraparte del Estado ecuatoriano, que en conjunto representan una inversión cercana a $2 millones.

