Bryan Angulo (d) celebra uno de sus goles con Liga de Portoviejo.cortesia

Liga de Portoviejo vs Macará HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO la Copa Ecuador

La Capira y los guytambos se miden en el Reales Tamarindos por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. Así llegan

En un choque de alto voltaje, Liga de Portoviejo recibe a Macará este miércoles 27 de agosto a las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Reales Tamarindos por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025. El partido promete ser un vibrante encuentro entre un equipo que busca ser el 'matagigantes' del torneo y otro que llega en un gran momento de forma.

Conocida como la 'Capira', Liga de Portoviejo llega a esta instancia tras una dramática victoria por penales (4-3) sobre Independiente Juniors, luego de un empate 1-1 en los 90 minutos. Bajo la dirección de Raúl Duarte, el equipo manabita sueña con volver a dar una sorpresa y continuar su camino en un torneo que ha visto caer a varios favoritos.

Por su parte, los 'Guaytambos' de Macará, dirigidos por Guillermo Sanguinetti, aterrizan en Portoviejo con el ánimo por las nubes. El equipo de Ambato viene de cosechar importantes victorias en la LigaPro, incluyendo triunfos ante Barcelona SC y Mushuc Runa. Macará, que fue eliminado tempranamente en la Copa Ecuador 2024, buscará ahora dejar atrás esa decepción y avanzar a la siguiente fase.

macara mushuc runa
Macará llega al duelo de Copa Ecuador tras ganar a Mushuc Runa en LigaPro.cortesia
Este partido revivirá una rivalidad que no se daba desde 2020, cuando ambos equipos se enfrentaron en la Serie A. En aquel año, Macará ganó 1-0 en Ambato, mientras que el partido en Portoviejo terminó en un emocionante empate 2-2.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Liga de Portoviejo y Macará?

El ganador de este duelo se unirá a los octavos de final para enfrentarse a Universidad Católica, equipo que ya dejó en el camino a Río Aguarico. El encuentro, uno de los últimos de esta fase, será transmitido en vivo por DSports y la plataforma DGO.

