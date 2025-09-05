Expreso
Enner Valencia
Buscar alternativas para reemplazar a Superman Valencia (i) es una de las tareas del entrenador.ARCHIVO / EXPRESO

La Tri depende de Enner Valencia: cuatro partidos sin anotar en 2025

La Tri acumula cuatro partidos sin goles y crece la preocupación por la dependencia de Enner Valencia en las Eliminatorias

Ecuador atraviesa un momento crítico en su ofensiva. La Tri acumula 490 minutos sin anotar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, una racha que evidencia la dependencia de Enner Valencia. Desde el inicio de 2025, ningún convocado por Sebastián Beccacece ha podido marcar, y el empate 0-0 ante Paraguay lo confirma.

El último gol ecuatoriano se registró en marzo, cuando Valencia anotó un doblete frente a Venezuela. Desde entonces, la ofensiva entró en sequía: cuatro empates consecutivos sin festejos. Aunque la Tri ya aseguró su clasificación gracias a su defensa, el panorama preocupa de cara al Mundial.

Eliminatorias Copa Mu (15127067)
Aficionados de Ecuador animan a su equipo ante Paraguay.Juan Pablo Pino
Opiniones de expertos sobre la sequía

El comentarista Mario Canessa, de Radio Caravana y Diblu, calificó la situación como alarmante:

“Ecuador se ha convertido en un equipo inofensivo; ni genera opciones de gol. La clasificación se sostuvo en la defensa, pero si los rivales anotaban, la historia sería otra”, señaló.

Para Canessa, Beccacece no ha logrado consolidar una estructura ofensiva:

“El DT confía demasiado en Enner y no ha probado a otros delanteros en buen momento en LigaPro. Así, no se pueden ganar partidos”, criticó.

Radiodifusor Mario Canessa.
Dr. Mario Canessa de Caravana y DibluArchivo
La falta de delanteros es un gran problema

Por su parte, el exjugador argentino Carlos Mendoza apuntó a un problema estructural:

“En Ecuador faltan delanteros de área. Antes estaban el Tin Delgado y Kaviedes, hoy todo depende de Enner. Si no convierte, nadie más lo hace”, sostuvo.

Mendoza agregó que los experimentos tácticos del DT pueden servir para observar jóvenes, pero “la falta de definición es evidente”.

Una defensa sólida, una ofensiva en duda

Aunque la defensa le ha permitido a la Tri sellar su clasificación, la falta de gol genera dudas sobre el rendimiento en el Mundial. El reto de Beccacece es encontrar alternativas ofensivas confiables antes de la cita en 2026.

.

