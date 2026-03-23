La FEF gestiona indulto para que Caicedo juegue en el debut del Mundial

La FEF apela a la aplicación del reglamento para que Moi esté en el primer cotejo. Especialistas avalan el proceso

El pasado 9 de septiembre, Moisés Caicedo (d) fue expulsado en el partido entre Ecuador y Argentina, por la fecha final de las eliminatorias al Mundial 2026.

Durante el último partido de la Tricolor por las eliminatorias Sudamericanas, ante Argentina, Moisés Caicedo fue expulsado, lo que haría que se pierda el debut en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil, previsto para el 14 de junio.

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Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se encuentra tramitando que la FIFA levante esta medida. Moi fue sancionado con un juego de suspensión y el artículo 9 del reglamento de las eliminatorias mundialistas detalla que “las suspensiones de partidos impuestas como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (...) sí se trasladarán a la competición final”.

Christian Morales, abogado especialista en derecho deportivo, explicó que “existen tipos de perdones de sanciones cuando está por iniciar un torneo internacional, como una Copa América o, en nuestro caso, un Mundial, y a eso debería estar recurriendo la Federación Ecuatoriana”.

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El jugador del Chelsea vio la segunda tarjeta amarilla en el segundo tiempo tras una falta sobre Nicolás González, lo que provocó la expulsión.

Para que Caicedo pueda jugar ante Costa de Marfil, en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos), la FEF debió presentar una solicitud en la que “según el reglamento se pide la eliminación de sanciones a los jugadores”, detalló el jurista.

En esto coincidió Celso Vásconez, abogado en derecho deportivo, y agregó que “la petición se la debe realizar por intermedio de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pidiendo una suspensión de la sanción o un tipo de indulto”.

Francisco Egas, presidente de la Ecuatoriana de Fútbol (FEF), confirmó que están realizando gestiones para lograr una amnistía, citando la posibilidad de reformas al reglamento disciplinario y antecedentes de indultos o amnistía.

A lo que se refiere, el directivo es al caso del portugués Cristiano Ronaldo, quien fue sancionado con tres cotejos de suspensión tras una expulsión ante Irlanda en las eliminatorias europeas. El luso cumplió uno de los partidos, mientras que los otros dos fueron perdonados por la FIFA.

El volante del Chelsea Moisés Caicedo (d) fue expulsado en el último partido de Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. ARCHIVO / EXPRESO

El argumento de la FEF es que las tarjetas amarillas y suspensiones de los partidos de las eliminatorias no se trasladen al Mundial 2026.

EN ESPERA DE LA RESPUESTA

Para Morales y de acuerdo con el reglamento, la respuesta de la FIFA no debería tardar más allá de cuatro días. “Ellos (FIFA) envían un comunicado anunciando que eliminan la sanción sobre el jugador, que es lo más probable”, argumentó.

En la Ecuafútbol han mostrado optimismo, mencionando que las negociaciones con la FIFA están avanzadas y que se esperan buenas noticias sobre el caso de Caicedo.

Morales apunta que este optimismo estaría basado en que “se trata de la ejecución de un reglamento que permite que los jugadores que tengan este tipo de sanciones no se ausenten de sus partidos de selección en Copa del Mundo”.

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