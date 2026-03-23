Aucas vs. Orense: posibles alineaciones y dónde ver EN VIVO | LigaPro 2026

Los orientales urgen de una victoria ante los bananeros. Quito será el escenario del cierre de la sexta jornada de LigaPro

Aucas y Orense tendrán acción en la sexta fecha de la LigaPro 2026.

La sexta jornada de la LigaPro 2026 nos presenta un duelo en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito. Aucas recibe a Orense SC en un enfrentamiento de necesitados, donde ambos clubes buscan escalar posiciones tras un inicio de temporada sumamente irregular.

El partido entre el Ídolo del Pueblo y los bananeros se disputará este lunes 23 de marzo de 2026, cerrando la programación de la fecha.

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El compromiso arrancará a las 19:00 (hora local de Ecuador). Para los hinchas que se encuentran en el exterior, el horario en Argentina y Uruguay será a las 21:00, mientras que en México el pitazo inicial se dará a las 18:00 del mismo lunes.

Aucas y Orense serán protagonista del juego que cierra la sexta fecha de la LigaPro 2026. API

¿Dónde ver Aucas vs. Orense EN VIVO?

La transmisión oficial del encuentro para todo el territorio ecuatoriano estará a cargo de la plataforma Zapping, dueña de los derechos del campeonato. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias minuto a minuto a través de las redes sociales de ambos clubes.

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Posible alineación de Aucas

El estratega Norberto Araujo busca su primera victoria oficial en el banquillo oriental. Para este choque, el Beto apostaría por un esquema ofensivo liderado por la experiencia de sus refuerzos mexicanos y la velocidad de sus laterales para aprovechar la altitud quiteña.

Aucas: Piedra; Zova, Gustavino, Ontaneda, Quiñónez; Spina, Guzmán, Mena, Vera, Porozo; Miranda.

Posible alineación de Orense

Por su parte, Agustín Robles llega motivado tras vencer a Mushuc Runa en la jornada anterior. El cuadro machaleño intentará cerrar los espacios en la media cancha y confiar en la potencia goleadora de Miguel Parrales para dar la sorpresa en la capital.

Orense: Silva; Velasco, Callegari, Mina, Caicedo; Jaramillo, Armas, Vásquez, Burgoa; Herrera, Bermúdez.

Comparativa de Aucas y Orense en la LigaPro 2026

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