Kaviedes sorprende: anuncia su última pelea en los Kiños del Año en Cuenca

El Nine vuelve al ring: Kaviedes avisa que esta sería su última gran pelea

Kaviedes (d) luego de proclamarse campeón del desafío boxístico ante Armando Paredes la noche del sábado 30 de noviembre del 2024..

Jaime Iván Kaviedes volverá a participar en los Kinos del Año, versión Liga de Campeones, programados para el 22 de este mes en Cuenca. El exfutbolista ecuatoriano, conocido por su etapa en la selección y por su histórica clasificación al Mundial 2002, habló previo al evento y dejó varias reflexiones que sorprendieron al público.

Kaviedes adelantó que esta podría ser su última presentación en un escenario de este tipo. “Me preguntan por qué voy al ring y les digo que no todo es fútbol. Me gusta lo que hago, cada día me apasiona”, comentó. Además, agradeció el apoyo recibido: “Gracias a la gente que me acompaña en este evento boxístico. Será el último, zapatero a tu zapato”.

Los exfutbolistas Armando Paredes (i) y Jaime Iván Kaviedes (de espaldas) protagonizaron la pelea central del evento Kiños del Año el sábado 30 de noviembre del 2024. Franklin Jácome / Expreso

Ha perdido muchos amigos

El exdelantero afirmó que mantiene un objetivo personal: “Quiero cumplir mi último sueño: jugar mi último partido y hacer mi último gol”. También expresó gratitud por el respaldo del público. “Nunca me he sentido una persona especial, pero con el apoyo de todos voy a sacar adelante esta pelea. Será una bonita experiencia, y creo que es la última”.

Kaviedes también confesó haber vivido días emocionalmente complicados. “He estado ausente de las redes. Sigo perdiendo amigos, y a los que están les digo que se les quiere y se les extraña”, manifestó.

Sobre su preparación, indicó que llega en buena forma y con la concentración necesaria para el combate. “En el ring me siento enfocado”, aseguró.

El evento marcará un nuevo capítulo en la vida del Nine, quien combina el deporte, la nostalgia y su búsqueda personal en lo que podría ser una despedida definitiva de los escenarios competitivos.

Un 7 de noviembre del 2001 Jaime Iván Kaviedes, hizo el gol que llevó a Ecuador a su primer mundial de fútbol. ARCHIVO EXPRESO

