Juleisy Angulo, la Mejor Atleta de la temporada 2025

La destacada actuación de la ecuatoriana durante el Mundial la llevó a ser elegida como la Mejor Atleta del año

La Federación Ecuatoriana de Atletismo reconoció a sus mejores deportistas del 2025 en la Gala Atlética anual, que esta vez tuvo como sede el Teatro Municipal de Machala y en donde Juleisy Angulo se adjudicó el galardón más importante de todos.

RELACIONADAS Daniel Molina quiere traer a Cristiano Ronaldo y admite fallas en Messi Experience

La ecuatoriana de 25 años, quien hizo historia como la primera lanzadora en conquistar el oro en jabalina en el Campeonato Mundial de Tokio, con marca de 65.12 metros, fue reconocida como la Mejor Deportista del Año.

Te puede interesar: Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, fue detenido por investigación de cargos

“Gracias por dar estos reconocimientos a los deportistas; el esfuerzo y el sacrificio que hacemos para dar lo mejor de nosotros día a día en las competencias es importante. Sin embargo, no estoy sola en esto, mi entrenador (Ramón Breto García) es parte fundamental y a quien agradezco por toda la paciencia, trabajo, sacrificio y entrega”, indicó Juleisy al referirse a quien también recibió el galardón de Mejor Entrenador del Año.

Además de Juleisy, en la Gala Atlética 2025 se premió por categoría a los mejores atletas. En la división Senior los premios recayeron en los marchistas Jordy Jiménez y Paula Torres, quienes entre sus más altos logros destacaron la medalla de bronce mundial de Torres en Tokio, y el bicampeonato de Juegos Bolivarianos de Jiménez, en Lima, Perú.

El resto de premiados del evento

Juleisy rodeada de todos los deportistas que fueron reconocidos en la Gala. Cortesía

Noche Amarilla 2026 en Quito: fecha, estadio, partido y precios de entradas Leer más

En la categoría U23 el marchista Saúl Wamputsrik y Nereida Santacruz de lanzamiento de martillo fueron los ganadores; ambos alcanzaron el vicecampeonato en sus respectivas pruebas en los Juegos Panamericanos Junior el 2025

Ya en la categoría U20 los galardones fueron de Jessiel Páez, campeón sudamericano y panamericano en 3000 m, Ian Pata, múltiple medallista panamericano, sudamericano y bolivariano en diferentes pruebas de velocidad, y Belsy Quiñónez, campeona sudamericana y panamericana de lanzamiento del martillo.

En la categoría U18 los ganadores fueron la campeona iberoamericana, sudamericana y panamericano de salto alto U20 Jeraldine Pata, y el campeón sudamericano, iberoamericano y panamericano de 1500 m Pablo Ñauta.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!