El boxeador José Rodríguez va "contra todo pronóstico" a París 2024

Nueve meses después de clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos, José Rodríguez deja atrás las adversidades que ha vivido junto a la delegación de boxeo de cara a la cita olímpica en París. El pugilista guayaquileño afirma que la Federación Ecuatoriana de Boxeo los ha dejado “desamparados” y que las deudas con la designación presupuestaria del Ministerio del Deporte a inicios de año complicaron su preparación.

(Le puede interesar: Richard Carapaz tras ganar la etapa 17 del Tour de Francia: "Será una de las etapas que recordaré por siempre")

¿Se siente satisfecho de su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos?

Estoy feliz por haber cumplido un sueño de vida desde que nos pusimos los guantes. Clasifiqué entre los ocho mejores del mundo en los 71 kilogramos. Fui el único de Sudamérica y a nivel americano solo están México y Estados Unidos. Esta vez solo dieron dos plazas a nivel continental (antes se otorgaban cinco). Vamos con mucho optimismo.

Juegos Panamericanos: José Rodríguez y una clasificación olímpica al cielo Leer más

¿Dónde está haciendo la base de preparación?

Desde el 5 de julio me encuentro en Nancy, Francia, y estaré hasta el día 21, cuando viajaremos a París. Ese día ingresaría a la Villa Olímpica.

¿Le ha sorprendido el nivel durante estas semanas de entrenamiento?

El nivel no me ha sorprendido, es muy superior al de Ecuador. Estamos haciendo base con boxeadores ya clasificados de países como Uzbekistán, Jordania, Tailandia, España, Polonia y Bulgaria…la preparación realmente es enriquecedora.

Las deudas del Ministerio del Deporte le pasó factura a inicios de año

José Rodríguez (i) logró la medalla de plata en los 71 kilogramos de los Juegos Panamericanos 2023. En dicha cita multideportiva, el boxeador consiguió el boleto a París. Cortesía

¿En algún momento sintió que las deudas con el Ministerio del Deporte en la designación presupuestaria afectaron su preparación en estos Juegos?

Fue mi entrenador Pedro Pablo Salgado quien estuvo poniendo la planificación y teniendo el cronograma adecuado para poder ir a las competiciones. La inactividad fue por muchos motivos. Nos dijeron que había déficit en gestión presupuestaria. El país no estaba bien con los pagos a inicios de año. Era un tema político y fue inoportuno.

Fecha nac.: 04/06/1997

Funciones: Abogado y boxeador guayaquileño en la categoría 71 kilogramos

Trayectoria: Alcanzó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, competencia donde obtuvo el boleto a los JJ.OO. París 2024. Debutará en la cita olímpica entre el 28 y 31 de julio

Entonces, ¿estuvo muchos meses sin un adecuado ritmo competitivo?

Sí. Mucho tiempo sin roce, sin juegos nacionales ni regionales. Nada. Lastimosamente la Federación Ecuatoriana de Boxeo (FEB) nos ha dejado desamparados. Ahora se trata de hacer en apenas unas semanas previas a los JJ. OO. algo que se debió hacer hace nueve meses, cuando clasifiqué. Aquí estamos en contra de cualquier pronóstico para tener buenos resultados.

¿Cómo se siente al saber que en pocos días estará debutando en unos Juegos Olímpicos?

Motivado y emocionado. El ciclo pasado no se pudo celebrar el clasificatorio. Estuve entrenando en el 2020 y se suspendió por la pandemia de la COVID-19. En el 2021 nuevamente se suspendió porque hubo un rebrote. Fue difícil. Pero hay que tomar las cosas con calma y no me decepcioné. Me dije ‘esperemos que sea en París’, y cumplí con mi promesa.

¿Ha sufrido lesiones recientes?

En los deportes de alto rendimiento somos propensos a lesiones, pero siempre estamos pendientes junto a los profesores que nos traten de ayudar. Aunque todavía no nos envían un fisioterapeuta, hacemos terapias con hielo. Los profesores buscan la manera para evitar nuestras lesiones.

Alberto Miño: "En París 2024 tomaré mi revancha" Leer más

¿Se le ha dificultado la alimentación en estos últimos meses?

Choca un poco. Uno está acostumbrado a comer un encebollado en la calle y comida criolla. No son alimentos del agrado del paladar (los que consume ahora), pero son esenciales para que nuestro cuerpo pueda asimilar las cargas deportivas.

¿Cómo ve a la delegación ecuatoriana en general?

Los resultados en Tokio 2020+1 fueron grandes y desde ya se siembran otras expectativas. Hay quienes llegan a París con medallas y diplomas de los Juegos pasados, como Neisi Dajomes (halterista) y Luisa Valverde (lucha). Esperemos que las cosas se den bien para todos y traer la mayor colección de resultados.

En Juegos Olímpicos "boxeador malo no hay"

José Rodríguez, boxeador guayaquileño. cortesía

¿Ha analizado a los rivales?

Boxeador malo aquí no hay. Se podría perder en primera ronda, así como que el mismo rival que perdió podría llegar a las finales. Todo está en cómo se plantean la estrategia y táctica dentro del cuadrilátero que nos dé el entrenador y cómo nosotros las podamos asimilar. Nos hemos estado probando y estamos al nivel de los mejores.

¿Qué mensaje les deja a todos los ecuatorianos que los apoyarán en estas Olimpiadas?

A pesar de las adversidades que se nos han ido presentando, la delegación de boxeo está motivada con la satisfacción de haber hecho las cosas así sea desde casa. Estamos conscientes de que todo es posible y estamos con predisposición para traer resultados y alegría al país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!