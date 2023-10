Juegos Panamericanos: José Rodríguez y una clasificación olímpica al cielo

Desde que el boxeador ecuatoriano José Rodríguez venció en la primera pelea al brasileño Wanderson De Oliveira, dos veces campeón continental y actual # 2 del ranking mundial de la categoría 71 kilogramos, sabía que podía avanzar hasta donde se lo proponga en estos Juegos Panamericanos 2023. Y así ha sido.

Este jueves 26 de octubre, llorando, empuñaba un pequeño cartón dorado que decía: “Boleto a los Juegos Olímpicos de París”. El mismo que le había prometido a su hermano ganar antes de que falleciera.

Rodríguez obtuvo por primera vez una clasificación de este tipo, tras vencer al peruano Junior Peka Petanqui por decisión unánime de los jueces (0-4). De ahí que este viernes 27 disputará la pelea por la medalla de oro.

“Estoy feliz porque me dieron la confianza. Antes no pude ir a unos Juegos Olímpicos por problemas políticos de la Federación, pero gracias al entrenador, quien hizo la petición al Comité Olímpico Ecuatoriano para que yo pudiera venir, estoy haciendo esto. Ratifico que no se equivocaron y que voy a dar todo por esa medalla”, dijo emocionado Rodríguez.

El tricolor buscará la medalla de oro ante Marco Verde, un boxeador mexicano de gran experiencia y linaje en el deporte, ya que su padre, Manuel Verde, ya fue olímpico en Barcelona 1992.

Pase lo que pase, el tricolor es el segundo cupo olímpico que el boxeo de Ecuador asegura en estos Juegos Panamericanos de Santiago, tras la clasificación de María José Palacios en los 60 kg femeninos.

Palacios finalmente se quedó con el bronce, tras caer por puntos (4-1) ante la colombiana Angie Valdés.

La nota amarga del boxeo la puso Julio Castillo, quien perdió también este miércoles la posibilidad de ir por el oro panamericano, tras caer por puntos (1-4) en las semifinales de la división de los 92 kg ante el cubano Julio La Cruz Peraza, por lo que tampoco accedió a la cuota olímpica para París.

La medalla de la jornada, hasta el cierre de la edición, vino del tiro deportivo con Diana Durango, quien se colgó su segunda medalla en Santiago, tras quedarse con la presea de bronce en la prueba de 10 m pistola de aire. Antes fue plata en los 25 metros pistola.

Durango es hasta ahora la más ganadora tras el bronce de este miércoles y antes sumar plata. Cortesía

Lo curioso es que el podio de ambas divisiones casi se repite, solo que sufrió un ligero cambio: Diana Durango terminó ahora tercera y la estadounidense Alexis Lagan, segunda.

En contraparte, la también ecuatoriana Marina Pérez se ubicó cuarta en la prueba de 10 m, por lo que no pudo alcanzar la cuota olímpica. Eso tras participar en dos ediciones seguidas, Río 2016 y Tokio 2020; sin embargo, aún quedan posibilidades de llegar a París.

