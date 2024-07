Alberto Miño: "En París 2024 tomaré mi revancha"

Experiencia, confianza y con más bagaje competitivo. Así llega Alberto Miño a la cita olímpica de París, donde se convertirá en el primer microtenista ecuatoriano en conseguir dos clasificaciones consecutivas en Juegos Olímpicos. Destaca su preparación de la mano de su amigo y entrenador, el brasileño Thiago Monteiro. Además, habla de sus lesiones y considera también que la delegación tricolor podría repetir la histórica cosecha de medallas (tres) en Tokio.

Harry Kane y una maldición incesante: estas fueron las seis finales que perdió Leer más

¿Se siente satisfecho por su clasificación a París 2024?

Por supuesto, anteriormente nadie de Ecuador había podido clasificarse en la rama masculina en los Juegos Olímpicos. Es muy difícil hacerlo en el país porque somos un deporte pequeño y esto ayuda muchísimo a tener mejor visualización y que nos tomen más en cuenta.

¿Qué medidas deberían gestionar las instituciones públicas, privadas y organismos competentes para mejorar la visibilidad de este deporte?

Quizás realizar una pequeña liga o torneos internacionales donde puedan venir jugadores con más exposición. Sería importante también promocionar el deporte en las escuelas. Se puede hacer de algunas formas.

Mejoramiento en su preparación

¿Tomará esta participación como una revancha tras la tempranera eliminación en Tokio 2020+1?

Sí, es una cuenta pendiente que tengo por los Juegos Olímpicos pasados. Voy con todo, estoy preparándome de la mejor manera para llegar bien. A veces este deporte es un poco injusto, pero uno da lo mejor de sí y esperamos buenos resultados.

Miño reside en Alemania hace 13 años. Cortesía

¿En qué ha cambiado su preparación respecto al anterior ciclo olímpico?

De todo un poco. Hablando desde la experiencia, la parte mental, hasta los trabajos con mi entrenador Thiago Monteiro (Brasil), quien me está ayudando en la parte técnica y táctica. Voy más y mejor preparado.

Calendario y fechas de los Juegos Olímpicos de París 2024: descarga aquí el PDF Leer más

¿Ha sufrido lesiones recientes?

Es normal que suceda en todos los deportistas de alto rendimiento. Tenemos mucho estrés y presión por entrenar mucho y al cuerpo le pasa factura. He tenido problemas en las caderas, en la costilla izquierda, en el hombro derecho y en ambos tobillos, pero nada de gravedad.

RELACIONADAS Karol G cantará el himno de Colombia en la final de la Copa América 2024

¿Ha analizado a posibles rivales?

Ahora realizamos un entrenamiento específico para poder estar bien en todos los golpes, coordinación y parte física. Cuando ya salga el sorteo, que sería dos o tres días antes de mi competencia (comienzan desde el 27 de julio), haré mi análisis del rival que me toque.

(Le puede interesar: Jefferson Cepeda gana el Tour of Qinghai Lake)

¿Cómo es un día de Alberto Miño en la previa de los Juegos Olímpicos?

Son bien extenuantes. Me levanto a las 07:30. Entreno de nueve a once. Luego vamos a comer y descansamos. Por la tarde volvemos a entrenar una hora y media y hacemos ejercicios físicos. Posteriormente, merendamos y a eso de las 21:00 quedamos listos para dormir. Los fines de semana se entrena menos, pero nunca paramos.

Miño cumple un campamento de entrenamiento en Alemania junto a Diego Piguave. Ambos se entrenan a las órdenes del brasileño Thiago Monteiro. cortesía

Análisis del Team Ecuador, retrasos del Ministerio del Deporte y mensaje hacia los ecuatorianos

¿Cómo ve a la delegación del Team Ecuador en general?

No he hablado mucho con otros deportistas. Conozco a Tomás Peribonio (natación). Con él bromeamos porque en Tokio 2020+1 fuimos a un área social a jugar ping-pong. Le escribí para ver si podíamos tener la revancha en París. Me dijo que no había problema, pero luego de eso él quiere competir en la piscina. El problema es que me voy a ahogar (ríe).

Juegos Olímpicos París 2024: María Sol Naranjo, la más joven del Team Ecuador Leer más

¿En algún momento sintió que las deudas que tuvo el Ministerio del Deporte afectó su preparación en estos Juegos?

El problema de los retrasos en las designaciones es de mucho tiempo. El sistema es así y por eso las designaciones casi nunca llegan los primeros tres meses del año. Son las mismas Federaciones por deporte que tienen que ver cómo utilizar los recursos del año anterior durante el primer trimestre. En mi caso, la FETM lo ha manejado muy bien y no he tenido problema en ese sentido.

¿Qué mensaje le deja a todos los ecuatorianos que los apoyarán en estos juegos?

Obtener los mismos resultados de Tokio es una hazaña muy difícil de lograr, pero creo que lo podemos hacer. De mi parte, daré lo mejor y espero que también el resto de compañeros de la delegación se sientan apoyados por todos los ecuatorianos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!