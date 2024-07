Juegos Olímpicos París 2024: Daniel Pintado se visualiza con una medalla

Daniel Pintado llega a la cita olímpica en París como uno de los mejores exponentes a nivel mundial en los 20 kilómetros marcha y uno de los favoritos a llegar al podio, lo que lo llevó a ser elegido como abanderado del Team Ecuador. Su gran nivel lo complementa con la experiencia ganada en Río 2016 y Tokio 2020+1, y la motivación que le brindan sus hijos Nicolás y Montserrat, en busca de cumplir su sueño: ganar una medalla olímpica.

¿Cómo te sientes de cara a la participación en París?

- Estoy bastante motivado, en un excelente estado de forma, con una preparación de calidad. Hemos podido hacer excelentes macros de entrenamiento, eso da la confianza que se pueden hacer grandes cosas.

- ¿Una motivación más el ser el abanderado del Team Ecuador?

- El ser elegido como abanderado me tomó de sorpresa. He tenido buenos resultados los últimos años, pero no pensé en tener este honor. Cuando me dijeron fue una gran alegría, pero también una gran responsabilidad. Siempre es un orgullo representar al país y todos quienes hemos clasificado a París buscaremos darle alegrías haciendo unas excelentes competencias.

- Serán tus terceros Juegos Olímpicos. ¿Por madurez, preparación y resultados, crees que llegas en tu mejor momento a París?

- Sí, me sirve mucho la experiencia de los dos Juegos Olímpicos anteriores en Río y Tokio. Para este ciclo olímpico tuve varios cambios, empezando por el entrenador, de pensamiento, aumenté cosas buenas a la preparación y eso ha sido la base de los resultados positivos que hemos conseguido y que se refleja en que estoy entre los mejores del mundo en los últimos tres años. Con esa base queremos que las cosas salgan bien en París, realizar una buena competencia, muy estratégica y que la suerte esté de nuestro lado también.

- ¿Ahora tienes a Andrés Chocho de entrenador, con quien compartiste en las pistas?

- La confianza que tengo con Andrés es de varios años. Primero lo tuve como un referente a seguir, después como rival, y ahora como entrenador. Toda su experiencia me ha ayudado para llegar a estar en un alto nivel.

- ¿Tomar la posta de Jefferson Pérez, medallista histórico en marcha, es una presión o motivación?

- Jefferson tiene una bonita historia, la mayoría de los marchistas nos visualizamos en él para seguir este deporte, hemos crecido viendo sus competencias y ahora nosotros queremos hacer nuestra propia historia para conseguir ese sueño de llegar primero a los Juegos y después de alcanzar la medalla.

- Serás uno de los rivales a vencer. ¿Cuál será la estrategia en París?

- La recta final de la preparación ha sido una montaña rusa, con subidas y bajadas. Es parte del deporte el ganar y el perder. Me he mantenido entre los cinco mejores del mundo, he competido contra los principales rivales. Ahora seré más estratégico, ya les he ganado en otras competencias.

Pintado resaltó la motivación que recibe en las pruebas al recordar a sus hijos Nicolás y Montserrat. Karina Defas / EXPRESO

- ¿Cuán importante es el apoyo de la familia?

- Lo más grande que tengo es mi familia, mis hijos Nicolás y Montserrat son mi mayor motivación. Ellos cuando pueden me acompañan en las competencias y cuando no están, siempre pienso en ellos, me motivan bastante y saco fuerzas en los últimos kilómetros. Quiero que se sientan orgullosos, son felices al ver a su papá en las competencias, en los periódicos, en la televisión.

- ¿Cuál es el sueño en París?

- Me visualizo todos los días con una medalla olímpica, ha sido mi sueño desde pequeño, y cada vez lo veo más cercano.

- Hay una nueva modalidad para estos Juegos y es la maratón de marcha por relevos mixtos, donde puede participar con Glenda Morejón. ¿Qué le parece esta experiencia?

- Con Glenda participamos por primera vez en esta modalidad en los Panamericanos y ganamos el oro. No hemos hablado sobre la participación en París, pero ya la coordinaremos y daremos lo mejor por el país.

- ¿Ha crecido el apoyo a los deportistas?

- La empresa privada ha sido clave, mis patrocinadores siempre me apoyan en la preparación, pendiente de detalles no solo del deportistas, sino también de la familia. El recurso se necesita para hacer una preparación de calidad y conseguir grandes resultados.

