Juegos Olímpicos París 2024: María Sol Naranjo, la más joven del Team Ecuador

La energía de una adolescente de 16 años marca la participación de María Sol Naranjo como la deportista más joven del Team Ecuador en los Juegos Olímpicos París 2024. Naranjo, que inició en el deporte por iniciativa de su padre Bayardo, disfruta del pentatlón moderno que lleva cinco disciplinas: esgrima, natación, salto ecuestre, tiro carrera y carrera a pie.

¿Cómo ha vivido estos días de preparación en la recta final a París 2024?

- He estado entrenando normalmente y viajaré a Europa para cumplir con la recta final de la preparación hasta París. Aunque estoy un poco nerviosa porque ya me voy, sé que me espera una gran fiesta.

- ¿Qué significa estar en unos Juegos Olímpicos a tan corta edad?

- Me parece una gran oportunidad porque voy a poder competir con las mejores del mundo, es algo increíble y estimo que a mi corta edad lo que más puedo lograr es clasificar a la final y pensar en 2028 representar de la mejor manera al país.

- ¿Qué espera encontrar en la capital francesa?

- De todo, con lo mejor del deporte a nivel mundial en los Juegos Olímpicos y espero superar mis marcas y poder vivir y disfrutar de esa experiencia, sentir toda esa adrenalina que tenemos al competir con las mejores.

- ¿Cómo se inmiscuyó en el mundo del pentatlón?

- A mi papá (Bayardo) lo invitaron a formar parte de la federación, entonces él nos llevó a la división de juveniles. Empezamos dos días a la semana y ahora copa todo nuestro tiempo.

- Cuando supo que clasificó a la olimpiada, ¿qué sensación tuvo?

- Apenas me enteré fue como que no lo creía, fue algo tranquilo al principio, luego cuando me dieron el boleto fue como convencerme de que sí clasifiqué. Ahí fue que me di cuenta de la magnitud de lo que había conseguido.

- Es el objetivo de todo deportista, pero ¿se lo esperaba tan pronto?

- Sinceramente, no la esperaba tan pronto, pero creo que es algo que me lo gané gracias al trabajo y la constancia que he tenido. Luego espero seguir clasificando a otros torneos olímpicos y representar de la mejor manera al país, superando todos mis miedos.

La esgrima es una de las disciplinas del pentatlón moderno. Karina Defas / EXPRESO

- ¿En cuál de los cinco deportes se siente mejor?

- Creo que el que más me gusta es la esgrima, porque me da mucha libertad. Venir a cumplir con los combates, sudar mucho, porque con cada gota de sudor se va un mal pensamiento o una mala energía que se acumula en el día a día.

- ¿Y en el que mejor le va?

- En el tiro carrera, porque me va mejor corriendo y la adrenalina de llegar cansados y disparar. Creo que todo se da por el entrenamiento, porque trabajas para eso y llegas, respiras y disparas cinco tiros certeros.

- Hay que mantener un equilibrio en los cinco deportes para no perder los primeros lugares.

- No puedes ser sobresaliente en uno de los deportes y ser pésimo en otro, eso te manda a los últimos lugares. Se necesita tener un equilibrio en todos.

- ¿Cómo es un día de María Sol en la previa de los Juegos Olímpicos?

- No he cambiado mucho la planificación a los entrenamientos. Mi día a día es estudiar en la mañana en el colegio Liceo Naval de Quito, entrenar en la tarde o noche y volver a mi casa a hacer deberes de tercero de bachillerato. Al volver de París me igualaré para graduarme de bachiller.

- ¿Qué problemas ha encontrado en esta preparación para París?

- El principal que mi entrenador de esgrima fue despedido. Lo que sucede es que tenemos resistencia con el presidente de la federación, tanto que parece una persecución hacia mi hermano (Bayardo) y hacia mí porque dice que no tenemos proyección y aquí estamos.

- ¿A la par del deporte planea seguir la universidad?

- Aspiro que con esta clasificación pueda conseguir una beca deportiva para estudiar Medicina en la universidad.

- ¿Un mensaje para el país sobre lo que puede esperar de su participación en París?

- Me he preparado de buena manera y espero representar de la mejor manera a Ecuador y llenar de orgullo en especial mi hermano, mis padres y, por supuesto, al país.

