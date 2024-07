Juegos Olímpicos París 2024: Diana Durango con renovadas armas y ardua preparación

A sus 35 años, Diana Durango vive con orgullo su segunda clasificación a los Juegos Olímpicos, tras haber estado en Tokio 2020+1. Su especialidad, el tiro olímpico, no es muy conocida en el país. Sin embargo, cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, al ser parte de la institución, en la que ostenta el rango de capitán.

Desde su concentración en Hungría, le cuenta a EXPRESO sobre los retos de su preparación para la cita olímpica, la renovación de sus armas de competencia, las extensas jornadas de entrenamiento y el acompañamiento de Marina Pérez, la otra atleta olímpica de tiro que estará en París.

Lea también: Juegos Olímpicos París 2024: cuándo y cómo ver desde Ecuador

¿Cómo está su itinerario previo a París 2024?

Estuvimos en Alemania, donde tuvimos competencia en una Copa del Mundo. Luego nos movilizamos a Hungría, a Budapest, donde vamos a hacer la preparación más o menos hasta el 21 o 22 de julio, cuando ya podremos ingresar a la villa olímpica, para hacer ahí los entrenamientos previos a la competencia.

Juegos Olímpicos París 2024: Daniel Pintado se visualiza con una medalla Leer más

¿Esto ya es parte de la preparación con el equipo nacional?

Sí, justamente estoy con Marina Pérez. Nos estamos preparando con toda la gestión que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Tiro para que podamos cumplir esta gira de una manera óptima. Lo organizaron con mucha anticipación, bien planificado junto con nuestro entrenador, que tiene mucha más experiencia. Él buscó un lugar donde logremos adaptarnos al clima, horarios, una cancha donde podamos practicar nuestras modalidades, todo lo más parecido a París.

¿Las armas cómo están? ¿Eso ha sido un problema?

Se hizo un esfuerzo económico para que también podamos dar mantenimiento a las armas, cuando estuvimos en la Copa del Mundo en Múnich, incluso se adquirieron dos adicionales, que son para la preparación. Y también tuvimos la posibilidad de acudir a Italia, a la casa comercial de nuestras pistolas deportivas, y nos hicieron un mantenimiento completo. Cambiaron muchos repuestos, dejándolas como nuevas. Esa es una gestión que antes nunca se había hecho.

Algo que no tuvieron antes de Tokio.

Claro, en relación a Tokio hay muchas diferencias, quizás fue porque estábamos en plena pandemia. En el ciclo anterior cuando estuvimos en Tokio, realmente sí tuvimos varios problemas con nuestras armas. Ahora creo que ese no es el caso, se han hecho muchas gestiones. También las Fuerzas Armadas se han unido para colaborar en nuestro trabajo como atletas olímpicas, sobre todo en el trámite de ingresar al país las armas, que es complejo.

¿La renovación de armas implica otra adaptación?

Ahora que estuvimos en Italia, en realidad pudimos adaptarnos a las pistolas deportivas, que son las más delicadas. En el mantenimiento completo limpiaron nuestras armas y nos cambiaron los cañones (la punta del arma, por donde sale el disparo), cachas (de donde se sostiene el arma) a la medida de nuestra mano, todo al detalle. Entonces, hay que relacionarse y conocer nuestro implemento.

La tricolor en acción en los Juegos Panamericanos, en los que obtuvo el boleto a París 2024. CORTESÍA

¿Ese apoyo les hace sentir mayor responsabilidad?

Con Marina nos sentimos totalmente comprometidas. Nosotras estamos haciendo una buena preparación, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y dedicación para hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos, sabiendo que estas cosas también nos ayudan a tener un mejor rendimiento.

¿Se repite la dupla representando a Ecuador?

Creo que hemos logrado tener una buena amistad, siempre, no solo ahora. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y en los Juegos Olímpicos anteriores no clasificamos en la misma competencia. Esta vez yo logré el cupo en los Juegos Panamericanos y lamentablemente Marina no lo hizo, pero lo logró después en una Copa de las Américas. De su parte y de la mía siempre estábamos pendientes de que la otra clasifique, porque para Tokio fue al revés, ella lo logró primero y hacía fuerza por mí.

¿Las dos competirán en las mismas pruebas?

Yo me clasifiqué en pistola deportiva 25 metros, pero eso me da la opción de también participar en la pistola de aire 10 metros. Y es el mismo caso de Marina, que se clasificó en 10 metros y tiene la posibilidad de hacer las dos pruebas.

¿Cómo es una sesión de entrenamiento?

Hay personas que piensan que es solo disparar y ya, pero realmente nadie sabe la dificultad que tiene nuestro deporte. Acá, por ejemplo, estamos trabajando una jornada un día y al siguiente, doble. Además hacemos trabajo físico: bicicleta, caminata, gimnasio y otros movimientos que nos ayudan.

Y en la parte técnica nos enfocamos en dinámicas o juegos que nos permitan visualizar que ya estamos en competencia. Los entrenamientos disparando pueden llegar a seis horas seguidas, unos 150 disparos por cada modalidad, trabajando puntería; pero también el aspecto mental, pues en nuestro deporte una pequeña desconcentración nos puede desviar.

Estará más de un mes fuera de casa. ¿Cómo lo vive?

Es realmente difícil. Es la primera vez que nos alejamos tanto de la casa. En mi caso, dejé a mi hijo con mis padres y en ocasiones se queda con su padre. Trato de tener comunicación con él lo más que puedo, pero a veces es difícil por el horario.

Es un esfuerzo, pero a la vez estamos conscientes de que esta representación al país requiere entrega, que lo estamos haciendo por tener un buen papel en París 2024, y eso es algo muy importante también. Y como dice nuestro entrenador, las medallas se ganan en los entrenamientos.

¿Qué mensaje le deja al país?

Sé que es un deporte poco conocido, pero quisiera que sepan que como ecuatorianas, el solo hecho de representar al país ya nos llena de orgullo. Hay mucha gente que sí está pendiente de nosotros y eso es bueno. Más allá de cualquier resultado, quisiéramos ver crecer nuestro deporte y todos los deportes en Ecuador.

La mejor información en tus manos, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!