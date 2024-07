Juegos Olímpicos 2024: Jhonatan Narváez, preparación a fondo por la medalla

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez representará al país en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos París 2024, que se cumplirá el 3 de agosto. En esta temporada se proclamó campeón nacional de ruta y venció en la primera etapa del Giro de Italia al esloveno Tadej Pogacar, logrando la camiseta de líder de una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

¿Cómo está la preparación para los Juegos Olímpicos?

Para las carreras de un día, como va a ser la de París, hay una preparación de uno o dos años, o más de los últimos cuatro años. En esta temporada hice muchos eventos de este tipo, la mayoría en Bélgica.

¿Cuál es la planificación antes de viajar a París?

Estaré en el país por tres semanas y media en las que tengo planificado hacer una preparación muy dura, pero la misma no ha sido solo este mes sino desde que terminó Tokio 2020+1. He mejorado mi forma correr, de enfrentar a los mejores, de estar viendo qué necesitas para rendir en un evento tan prestigioso como este. El trabajo se ha venido haciendo desde que estoy en Ineos y corriendo con los mejores del mundo.

El Lagarto Narváez entrena en el país de cara a la cita olímpica. CORTESÍA

Desde lo emotivo, ¿cómo se prepara para representar a todo el país?

Tengo la ventaja de que detrás de mí hay un gran equipo, como Ineos, con un excelente entrenador, que me está ayudando. Hago de 28 a 30 horas a la semana de entrenamiento y es una preparación muy ardua. Representar al país es una presión grande y quiero hacerlo de la mejor manera.

Creo que estoy entrando a la mejor versión de mi carrera deportiva y tengo que ser más exigente conmigo, quiero tener los mejores resultados. Como en el ciclismo y otros deportes, la preparación no es solamente física sino en la cabeza, por lo que tienes que estar fresco mentalmente, siempre motivado.

¿Qué papel juega la familia en este caso?

Mucho. Mi familia me ayuda en todo, siempre me apoya. Mi esposa (Génesis Rodríguez) siempre me tiene todo listo. Ahora, mi hijo Lucas es una gran motivación, espero que él viaje conmigo a Francia. Además, el prepararme con mi gente, mis amigos, mis rutas, mi comida, el clima, todo eso suma para las competencias.

¿Qué sintió cuando supo que estaría en los Juegos Olímpicos?

Estaba con mi amigo Alexander Cepeda (también ciclista) viajando de España a Italia y recibí la noticia. Obviamente estoy feliz porque es una oportunidad que no se te da cada año sino cada cuatro y hay que saber valorar ese tipo de noticias. No cualquiera puede tenerlas.

¿Cómo analiza el recorrido de París 2024?

El trazado de París es para ciclistas de 70 u 80 kilos, gente con potencia, que pueda defenderse en subidas de uno o dos minutos. Entonces va a ser un trayecto muy exigente por lo extenso (270 kilómetros) que es y hay que estar mentalizado en la última hora, sobre todo.

¿Cuál será la estrategia?

Será correr y darlo todo, porque no te puedo decir qué haré por la dificultad del trazado. Voy a ser el único ecuatoriano en 270 kilómetros, lo cual quiere decir que voy a tener que surtirme de comida y agua solo durante todo el recorrido.

Preocupa no tener a nadie que te ayude como gregario, como el papel que hice en Tokio 2020+1 de suministrarle a Richard (Carapaz) todo lo que necesitaba, pero acá hay que defenderse con lo que hay. Tengo la mentalidad de darlo todo.

¿Ha soñado con cruzar la meta y ganar una medalla en París?

Hay que soñar, creo que los 40 seleccionados que vamos a representar a Ecuador estamos pensando en eso. Hay que ser deportista con motivación, con ganas. Me despierto cada mañana motivado en tener un buen resultado en París.

Desde su punto de vista, ¿el ciclismo ecuatoriano ha evolucionado?

En los más de 17 años que tengo de carrera se ha ido notando una mejoría. Actualmente, con el presidente de la Federación (Santiago Rosero) no puedo decir que sea todo perfecto, pero sí hemos visto una evolución.

Por ejemplo, ahora tenemos competencias para todos, desde las categorías infantiles en adelante, y así en algunas cosas. Recuerdo que cuando me inicié en el ciclismo no había actividad, y tenerla ahora es positivo para nuestro deporte.

Narváez ganó la maglia rosa en el primer día del Giro de Italia. CORTESÍA

En diciembre finaliza su contrato con Ineos. ¿Qué va a pasar: continuará o planea salir?

Es mi último año en Ineos, un equipo que me ha ayudado mucho, es muy bueno; pero en estos momentos estamos en negociaciones con otros equipos y con ellos, por lo que no puedo decir si me quedo o me voy. Es una incógnita que sabremos en agosto o septiembre.

¿Qué ofertas tiene?

Tenemos ofertas de algunos equipos en Europa y estamos viendo cuál es la mejor opción que se adapte a mis características, para dar los mejores resultados.

¿Cuál es su criterio sobre la polémica que se armó en torno al cupo olímpico?

Al final, con Richard (Carapaz) somos deportistas, después de la Olimpiada vienen más carreras. En París 2024 no se va a acabar el mundo. Vamos a correr juntos el Mundial de este año y los que vengan de aquí a cinco años, y no solo estas pruebas. El año pasado en el Panamericano de Chile hicimos un gran papel (Narváez ganó el oro con apoyo de Carapaz). Somos camaradas, somos ciclistas y esa amistad hay que mantenerla.

