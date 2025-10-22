Jannik Sinner: Las críticas por haber renunciado a la Copa Davis con Francia

Jannik Sinner ha sido el blanco de criticas en el mundo del tenis por retirarse de la Copa Davis, que ganó en 2023 y 2024

El tenista italiano, Jannik Sinner, se retiró de la Copa Davis en medio de criticas por su decisión.

La baja confirmada de Jannik Sinner, actual # 2 del mundo, para la final a ocho de la Copa Davis, en la que Italia defiende en Bolonia los títulos de 2023 y 2024, provocó la reacción negativa de aficionados en redes sociales y de algunos deportistas, que ahora señalan cruelmente al que hasta hace poco estuvo en la cima del deporte mundial.

Y es que cuando Filippo Volandri, capitán italiano, anunció que Jannik Sinner no “presentó disponibilidad” para la Davis, en Italia se generó un terremoto de reacciones que copó los principales medios de comunicación y las redes sociales.

Te puede interesar: Competencia MTB BorregoRace 2025 recorrerá 45 km en San Pedro de Chongón

Su tenista, máxima figura en el circuito ATP, no acudirá a defender la ‘Ensaladera de Plata’. El motivo, tal y como explicó el propio Sinner desde Austria, donde jugará el ATP 500 de Viena, es para preparar bien el Open de Australia, donde defiende el título y puntos en el primer Grand Slam de 2026.

Las motivaciones

Sinner levantando la Copa Davis del 2024, defendiendo su título del año 2023. EFE

“He ganado la Copa Davis dos veces. Mi equipo y yo hemos tomado esta decisión, porque la temporada al final del año es muy larga y necesito una semana extra de descanso para empezar antes la preparación. El objetivo es volver con fuerza en Australia”, declaró Sinner.

“En los últimos dos años no he llegado en las mejores condiciones (a Australia) porque había poco tiempo, así que hemos tomado esta decisión”, añadió.

¡Triunfazo en el Mundial!: Ecuador femenino Sub-17 tumbó a Noruega 2-0 en Marruecos Leer más

Esperanza y críticas

Según el reglamento de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), se puede modificar un máximo de tres convocados hasta las 11:00 horas del día anterior al inicio de los partidos de la Final a 8, es decir, del lunes 17 de noviembre.

Te puede interesar: Goleada del Arsenal: Piero Hincapié regresó a los Gunners

De acuerdo con el cronograma, Italia comenzará el torneo el 19 de noviembre, contra Austria. Dos días después, en las hipotéticas semifinales, en caso de superar a los austríacos, se medirá al ganador del duelo entre Francia y Bélgica por un puesto en la final. Pero no es todo, justo antes de la Copa Davis se disputará también en Italia, en Turín (norte), las Finales ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito y en el que se espera la presencia del italiano.

RELACIONADAS El Nacional y un pequeño consuelo en medio de la crisis futbolística y financiera

Baja sensible en Liga de Quito: ¿quién tomará el lugar del arquero Gonzalo Valle? Leer más

Sea lo que sea, en Italia no comparten la decisión de Sinner. Adriano Panatta, histórico tenista italiano, ganador de Roland Garros en 1976, fue muy crítico y enfático. “Yo nunca hubiera renunciado a la Davis, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido los compañeros y el capitán, antes incluso que la federación, quienes habrían pedido explicaciones de la forma más dura posible. Pero eso nunca sucedió”, atizó en declaraciones al ‘Corriere della Sera’.

“La Davis siempre fue el centro de nuestros planes, las demás opciones giraban en torno a ella. Hoy ya no es así”, añadió.

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FIPT), defendió en este caso a Sinner. “Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que sin embargo nos resulta muy dolorosa, al final de una temporada larga e intensa, en la que ha demostrado una vez más ser un referente extraordinario para todo el movimiento tenístico italiano”, expresó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!