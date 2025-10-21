Competencia MTB BorregoRace 2025 recorrerá 45 km en San Pedro de Chongón

La séptima edición de la competencia de ciclismo reunirá a deportistas de varias provincias en un recorrido de adrenalina

Este domingo 26 de octubre se correrá una nueva edición de la BorregoRace en Guayaquil.

Amantes del ciclismo se alistan para competir este domingo 26 de octubre de 2025 en las nueve categorías de la VII edición de la prueba de ciclismo de montaña (MTB) BorregoRace, que recorrerá 45km en la Comuna de San Pedro de Chongón, en Guayaquil.

Miguel Cedillo, líder de la organización, indicó que los hombres podrán inscribirse en las siguientes categorias: 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años y más de 60 años; en tanto, las mujeres competirán en 30-39 años y más de 40 años. También habrá competencia entre Parejas Sentimentales, Parejas Amistad y Rin 26.

Información detallada de la competencia ciclística se proporciona contactando el celular 098 590 7220. Cedillo detalló que, una vez inscritos, los deportistas tendrá la oportunidad de disfrutar del complejo de piscinas existente en el sitio, chip de cronometraje, sticker oficial, hidratación, carro escoba, premios, kits de la empresa privada, medallas, show de espuma, placa adhesiva y más.

"Será una oportunidad más para disfrutar de una pasión: el ciclismo que tanto amamos. Es por eso que invitamos a deportistas de todo el país a disfrutar de la BorregoRace que estará llena de emoción y sobrará la adrenalina”, indicó Miguel Cedillo.

