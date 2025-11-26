Expreso
Independiente del Valle
Independiente del Valle es el líder absoluto de la LigaPro 2025.cortesia

Independiente del Valle y sus máximas figuras que trascendieron para ser campeón

El conjunto rayado está cerrando un año casi perfecto, con una diferencia de puntos importantes. Estos fueron sus jugadores

  • Redacción Expreso

Independiente del Valle (IDV) no es solo un equipo; es un proyecto deportivo que sigue cosechando éxitos y revelando talentos. En una temporada 2025 con triple competencia —LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador—, el conjunto 'negriazul' ha vuelto a demostrar por qué es un referente continental, impulsado por figuras clave que combinan la contundencia, la experiencia y la eterna promesa de su cantera.

Con el equipo dirigido por el DT Javier Rabanal liderando la LigaPro con mano de hierro y siendo semifinalista en la Copa Sudamericana, el rendimiento global del 69% en 42 partidos hasta finales de septiembre subraya la solidez de su plantilla.

En el esquema táctico de IDV, la contundencia y la experiencia han sido fundamentales, especialmente en los momentos cruciales de los torneos internacionales y la disputa local:

Figuras de Independiente del Valle, Claudio Spinelli y Patrick Mercado.
Figuras de Independiente del Valle, Claudio Spinelli y Patrick Mercado.APi

  • Claudio Spinelli (Delantero Centro)

Si hay un nombre que resuena en las redes contrarias es el del atacante argentino. Spinelli ha sido el 'killer' que Independiente del Valle necesitaba, erigiéndose como el máximo artillero del equipo en la competencia local con 18 tantos en la LigaPro. Su olfato goleador y su capacidad para definir partidos han sido esenciales para que el equipo de Rabanal se mantenga en la cima del torneo doméstico.

  • Richard Schunke (Defensa Central)

El experimentado central argentino sigue siendo el baluarte defensivo y el capitán que ordena la última línea. Su jerarquía es vital, y su inclusión en el '11 ideal' de cuartos de final de la Sudamericana es prueba de su impacto constante.

  • Junior Sornoza (Mediocentro Ofensivo)

El 'Zorro' es el cerebro del equipo. A sus 31 años, Sornoza maneja los hilos del mediocampo, distribuye el juego con maestría y se ha destacado por sus asistencias, siendo un pilar creativo en los enfrentamientos más exigentes.

  • Michael Hoyos (Extremo/Delantero)

La cuota de gol y desequilibrio ha llegado a menudo por sus pies. Hoyos se destacó como una figura crucial en la Copa Sudamericana, anotando un doblete vital en cuartos de final para forzar la definición por penales.

  • Guido Villar (Portero)

El portero argentino ha brindado seguridad bajo los tres palos. Su rendimiento ha sido consistente, ganándose un lugar en la consideración de CONMEBOL en la fase decisiva de la Sudamericana.

  • Patrik Mercado (Mediocentro Ofensivo)

Con solo 22 años, Mercado se perfila como una de las jóvenes estrellas del equipo, su alto valor de mercado refleja su potencial y su rol creciente en la creación de juego.

Retornos de Calidad: La plantilla se fortaleció con retornos y fichajes importantes a inicios de temporada, incluyendo a Jordy Alcívar (Pivote) y Gustavo Cortez (Lateral Izquierdo), quienes han aportado solidez y experiencia en sus respectivas líneas.

Independiente del Valle, cerca de una nueva corona de LigaPro

El éxito de IDV en 2025 no es casualidad; es el resultado de un proyecto sólido, una filosofía de juego definida y, fundamentalmente, el rendimiento de sus jugadores clave, desde el letal goleador Spinelli hasta el inamovible capitán Schunke. Con la LigaPro prácticamente en el bolsillo, los 'Rayados' están a un paso de coronar una temporada histórica.

