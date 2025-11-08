HOY EN VIVO Liga de Quito vs. Libertad: alineaciones, cifras y el partido de LigaPro

Liga de Quito va por su tercer triunfo en los el hexagonal.

Liga de Quito atraviesa un gran momento futbolístico y esta noche, desde las 19:00 en el estadio Rodrigo Paz, tiene la oportunidad de consolidar su invicto en el hexagonal final de la LigaPro.

El equipo de Tiago Nunes, segundo con 58 puntos y un gol diferencia de +24, recibe a Libertad de Loja en la fecha 5 del torneo, aunque para los capitalinos será su cuarto partido.

Alienaciones de Liga de Quito vs. Libertad

Dolor en Socio Vivienda 2: la joya de Independiente del Valle que perdió la vida Leer más

Libertad por cumplir el calendario

La consigna en el vestuario albo es clara: alcanzar el segundo lugar definitivo que les permita clasificar como Ecuador 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Esa lucha directa la mantienen con Barcelona, que jugará el domingo 9 de noviembre.

Liga suma dos triunfos y un empate en esta fase final, y busca mantener el ritmo con un fútbol ofensivo y equilibrado. En cambio, Libertad llega con la urgencia de revertir una mala racha de tres partidos sin ganar, incluida una goleada 3-1 sufrida ante Independiente del Valle.

El conjunto lojana ha quedado rezagado en la tabla, a ocho puntos del segundo puesto, y con opciones limitadas de alcanzar la Libertadores, pero ya tiene asegurado su pase a la Copa Sudamericana.

El duelo promete emociones y contrastes: Liga quiere sostener su poderío en casa y dar otro paso hacia su objetivo internacional; Libertad, por su parte, intentará dar el golpe ante un rival que no conoce la derrota en esta fase. El público albo, como siempre, será clave para empujar a su equipo en busca de otra noche victoriosa en Ponceano.

EN VIVO: Liga de Quito vs. Libertad en el minuto a minuto

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!