Historial de Messi en Ecuador: ¿Cómo le fue al argentino?

Lionel Messi podría jugar su ultimo partido en Ecuador este sábado 7 de febrero ante Barcelona SC en el Estadio Monumental de Guayaquil. Antes de El Partido de la Historia, Messi había pisado el país de la Mitad del Mundo en cuatro ocasiones, todas ellas con la Selección argentina de Fútbol.

En el historial de sus visitas, Messi no es superior a Ecuador, ya que en cuatro partidos jugados tiene el registro de: una victoria, dos empates y una derrota (que data del año 2009). Todas estas visitas se dieron por eliminatorias, que van desde el camino a Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022.

Primera visita y única derrota de Messi en Ecuador

La primera vez que Messi visitó Ecuador con tan solo 21 años.

La primera vez que Lionel Messi vino a Ecuador el argentino apenas tenía 21 años, pero ya estaba brillando en el Barcelona FC de Pep Guardiola, con quienes a futuro terminaría ganando el sextete.

Con la Albiceleste, Messi visitó Quito el 10 de junio de 2009, donde se fue con una derrota 2-0 con goles de: Walter Ayoví (71') y Pablo Palacios (83').

Empate rumbo a Brasil 2014

Lionel Messi disputando una pelota con Segundo Alejandro "El Mortero" Castillo.

Messi regresaría a Ecuador, Quito, para enfrentar de nuevo a la Selección ecuatoriana de fútbol, esta vez por las Eliminatorias mundialistas de Brasil 2014 un 11 de junio de 2013. En esta ocasión Messi no pudo marcar pero se llevó un punto del Estadio Olímpico Atahualpa.

Aquel día, Ecuador y Argentina repartieron honores, empatando por la mínima. Argentina empezaría ganando el encuentro con gol de Sergio 'Kun' Agüero a los 4', pero 13 minutos después Segundo Alejandro Castillo empataría el encuentro. Argentina se quedó con uno menos a los 87' por la expulsión de Javier Mascherano.

Hat-trick y clasificación para Argentina

Esta fue la única ocasión en la que Messi le anotó a Ecuador de visita.

Sin duda el mejor partido de Messi en Ecuador fue el correspondiente al de la ultima fecha de Eliminatorias a Rusia 2018 el 10 de octubre de 2017. Aquella noche, Argentina necesitaba una victoria y un par de resultados para clasificar directamente al mundial. El partido empezó con ilusión para los argentinos pero rápidamente un gol de Romario Ibarra les apagó la esperanza.

Lionel se pondría la capa de héroe y batiría a Máximo Banguera en tres ocasiones. La primera llegó a los 12' para empatar el enfrentamiento, a los 20' Messi puso adelante a Argentina, y a los 62' cerró la victoria y clasificación para la Albiceleste.

La ultima ocasión que Messi vino a Ecuador

Esta fue la ultima ocasión que Messi jugó con Argentina en Ecuador.

29 de marzo de 2022 fue el día en el que Messi pisó por ultima vez Ecuador con Argentina, en un partido correspondiente por la ultima fecha de las Eliminatorias Mundialistas a Qatar 2022 (donde Messi y Argentina se coronarían con la Copa del Mundo).

Aquella noche Ecuador cerraba su proceso eliminatorio al mando de Gustavo Alfaro y una Argentina ya clasificada iba de paso a Ecuador para terminar con el cronograma eliminatorio. El partido acabó en empate por la mínima y celebración tricolor. Los goles fueron de Julián Álvarez al 24' y de Enner Valencia al 90+3'.

