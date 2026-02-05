Emelec tiene nuevo DT: ¿Quién es Vicente Sánchez?

Vicente Sánchez, ex jugador y técnico uruguayo es anunciado como nuevo entrenador de Emelec para la temporada 2026. El ultimo equipo del charrúa fue el Cruz Azul de México, en donde pudo conquistar la Concachampions (el torneo internacional de clubes más importante de Centroamérica). El anuncio se dio en redes sociales del equipo guayaquileño la tarde del jueves 5 de febrero.

Su carrera como DT se ha centrado únicamente en México, en donde empezó como asistente del Pachuca en el año 2022, hasta llegar a la Maquina Cementera, donde también arrancó como asistente hasta hacerse un puesto en el banquillo principal del Cruz Azul.

Entre los logros más destacados del uruguayo está la ya mencionada Concachampions ganada en junio del 2025, junto a las semifinales del torneo clausura de la Liga Mx en el 2025 y un balance del 70% de puntos obtenidos con Cruz Azul, lo que ubicó al equipo mexicano como el club #1 en CONCACAF.

Bienvenido al Bombillo, Vicente Sánchez ⚡



El Club Sport Emelec da la bienvenida a Vicente Sánchez como nuevo Director Técnico del primer equipo.



Vicente asume este desafío tras un exitoso paso por Cruz Azul, donde se consagró campeón de la CONCACAF Champions Cup en junio de… pic.twitter.com/3nuCQ2t9iG — Club Sport Emelec (@CSEmelec) February 5, 2026

Sánchez se suma a las nuevas incorporaciones de Emelec

El Club Sport Emelec ha anunciado la contratación del entrenador uruguayo Vicente Sánchez como nuevo director técnico para la temporada 2026. Sánchez, quien llega tras un destacado paso por Cruz Azul reemplaza a Guillermo Duró. Su arribo a Guayaquil se espera en los próximos días para asumir el mando del equipo en el Polideportivo de Samanes.

En el ámbito de los jugadores, Emelec ha incorporado varios refuerzos que ya se integran a la pretemporada. Destacan las llegadas del volante uruguayo Gonzalo Nápoli (procedente del Club León), el panameño Víctor Griffith (desde St. Johnstone de Escocia) y el ecuatoriano Estalin Segura, quienes entrenan con el grupo desde inicios de febrero.

