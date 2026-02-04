Guayaquil, Capital Americana del Deporte 2026: ¿De que se trata el reconocimiento?

El nombramiento internacional de la ciudad marca un antes y un después para el deporte ecuatoriano. Ya fue abanderada

Guayaquil fue abanderada oficialmente como 'Capital Americana del Deporte 2026', en un acto realizado en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, con la presencia de dirigentes y deportistas de todas las edades.

Aunque reconocimiento fue entregado el 11 de diciembre de 2025 en el Parlamento Europeo, en Bruselas, el acto protocolario confirma que la inversión municipal en deporte se triplicó desde mayo de 2023 y que el número de niños y jóvenes beneficiados pasó de 22.000 a más de 60.000 al cierre de 2025. Además que la oferta municipal se amplió a 22 disciplinas, entre ellas fútbol, tenis, básquet, voleibol, jiu-jitsu, danza, remo, skate, softball, rugby, karting, judo y deporte adaptado.

“Cada niño, niña, joven que rescatamos de la calle con una opción del deporte, es un niño que le arrancamos a la criminalidad. Nosotros por plan de política criminal y convivencia ciudadana, más allá de la competencia del Cootad, por convicción, creemos que la única manera de recuperar a nuestros niños, es con arte, cultura y deporte”, resaltó Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, quien encabezó el abanderamiento.

¿Qué significa este reconocimiento para Guayaquil?

Carlos Morán, director de Deportes del Cabildo, explicó que la distinción reconoce también proyectos emblemáticos como la tarjeta Guayaquil Sport, que facilita transporte gratuito a deportistas y un acompañante, beneficio donde ya superan los 63.000 viajes.

“¿Por qué es importante este galardón para Guayaquil? La validación que nos hacen instituciones como el Parlamento Europeo (…) ACES, el aval también de instituciones como OEA, Unesco, realmente nos indican que estamos caminando por un buen camino”, precisó Morán.

Al acto acudieron glorias deportivas que respaldaron el galardón como las glorias del tenis ecuatoriano como Andrés Gómez y Nicolás Lapentti, así como Martha Fierro, gran maestra del deporte ciencia.

"Esta designación abre una ventana de oportunidades para proyectar a Guayaquil y al país en el escenario internacional; además de fortalecer la realización de eventos deportivos de alto nivel en la ciudad", precisó Gómez.

