“En el fútbol hay un fin para jugadores, técnicos y dirigentes”

El presidente del Club Sport Emelec; Nassib Neme, recorre estos últimos días del año con un ánimo optimista. Deja el 2019 en el baúl de los recuerdos y apunta a que en el 2020 el Bombillo vuelva a estar en los mejores sitiales a nivel local e internacional. Con pequeños ajustes para cerrar la plantilla de la siguiente temporada, reconoce que las despedidas son difíciles, pero que es un ciclo natural en el mundo del fútbol, del que él no está exento.

¿Cómo considera el 2019 de Emelec?

Internacionalmente fue uno de los mejores años, por ganar en Argentina, en Brasil por haber pasado por encima del equipo que después fue campeón de la Libertadores, que no volvió a perder después del Capwell. En el torneo nacional, Emelec y Liga quedaron retrasados por la participación en Copa, pero la fuerza de ambos equipos se hizo notar en los playoffs y en los últimos tres meses de liga fueron de triunfos recurrentes, seis de siete partidos.

¿Mariano Soso fue un error?

Yo tengo gratitud con la gente que trabajó conmigo y entre ellos está Soso. No sería justo desvirtuar a Soso, quien al llegar encontró a Emelec en octavo puesto y al final. Decir que fue improductivo es ser malagradecido, él llegó a la final y Copa Libertadores. La presencia de Soso nos representó ganancias de 5 millones de dólares frente al costo del entrenador, y nosotros en nuestro balance colectivo puedo decir que no hizo el trabajo que esperábamos, hizo más. No estábamos optimistas al llegar a una final y económicamente nos puso en un lugar alto.

Vuelven a la Sudamericana luego de años, ¿hay una presión porque Independiente del Valle ganó este año?

No, Emelec juega su partido y enfrenta sus torneos con su convicción de ganarlos, independientemente de quien precedentemente lo haya ganado. Ya sea ecuatoriano, brasileño o argentino, nuestra idea es siempre llegar lejos.

Se lo señala por la forma en que referentes se van del club.

En Emelec deben haber pasado 300 jugadores que están en la historia. Son tantos que el día en que una cosa de estas se haga, será muy poco cortés con quienes no la tuvieron y escasamente correspondiente para los que llegasen y no la tengan. No puedes hacerle una despedida a uno u a otro, no digo que no hagamos alguna. Que a la hora de terminar son momentos difíciles, lo son, estoy consciente de ello. Pero hay que valorar más lo que se hizo día a día, año a año y las alegrías compartidas, que el momento del adiós, porque ese momento nos llegará a todos. Que nos lloren cuando nos tengamos que ir. Hay que entender que en el fútbol hay un principio y un final, para jugadores, técnicos y directivos.

La salida de Dreer.

Ningún arquero tuvo más títulos que él, aunque en el balance lo comparen con otros porteros. Él logró cuatro campeonatos y es la más grande consecución que portero alguno tuvo en el club y que se mantuvo tantos año como el Ñato García. La historia lo recordará como el mejor portero de Emelec.

¿Es inminente la llegada de Pedro Ortiz?

Es una opción muy importante. Tenemos en mente poderlo conseguir, hay un acuerdo de club a club, pero está la relación de contratación, hay que tener paciencia, no solo Emelec se ha fijado en él y hay que dejar que el jugador tome la decisión.

Su foto con Ortíz en la gala de LigaPro, ¿qué le decía?

Ya fírmame (suelta una carcajada). Temas triviales, sociales, aunque no dejamos de tocar el tema por ratos. En total con Pedro Ortiz tenemos una coincidencia de acuerdo a objetivos, pero todavía falta algún trecho por recorrer para estar totalmente de acuerdo.

Luego de Barceló y Rodríguez, ¿qué más hace falta en Emelec?

Buscamos un volante de mucho juego ofensivo, con gol, que acompañe más a los delanteros y que tenga despliegue físico para recuperar, Rescalvo exige que los once se muevan en el campo con y sin pelota. No es fácil encontrar este tipo de jugadores, pero estamos muy cerca del fichaje de esta naturaleza.

¿Por qué el mercado mexicano?

Conocimos que en el fútbol mexicano se reducía la cantidad de extranjeros, entonces equipos debían dejar ir jugadores y en eso tomamos contactos con clubes amigos y tenemos varias relaciones con ellos que hemos hecho negocios y en este ir y venir de opiniones, con Rescalvo, surgieron Barceló y Rodríguez. No fue un trabajo fácil y México es una plaza importante por economía. A ellos les convence el club, la seriedad de la institución, la charla con el DT, no son fichajes cualquiera, los veníamos siguiendo. El abanico de opciones se cierra que no pasen determinada edad, características para llegar a nuestro equipo y no todas las opciones cumplen esa política. Quizá a alguien le guste o no, pero es nuestra política.

¿Emelec ficha malos extranjeros?

Es un chip irreal que se ha instalado en la gente. Compare los tres clubes que con más valor pueden traer jugadores, no los extranjeros de Fuerza Amarilla con Emelec, coja los de Barcelona y Liga de Quito y se va a dar cuenta que hay una proporción de los que nos rindieron a nosotros y a los otros. No es culpa de las instituciones, por diversas razones los jugadores no se adaptaron. Haga el ejercicio y ponga los que no rindieron y se dará cuenta.

¿El mejor jugador de Emelec en la era Neme?

No lo sé, son tantos. Marcelo el Pepo Morales, Luis Capurro y Fernando Vikingo Giménez, a veces la gente no logra identificar a los jugadores de máxima producción, gran producción, mediana y corta. A veces me río cuando me dicen el tricampeonato que nos regalaron, me pongo a ver el equipo que teníamos Gaibor, Mena, Miler, Achilier, Pedro, Lastra, Mondaini, Dreer, pero es que no teníamos rivales. Era un equipo con varios escalones por encima de los otros, era mucha suerte que tengan que llegar a una final y disputarla con nosotros. Pensar que no era un equipo muy superior a los rivales es no entender de fútbol y no levantar la cabeza a ver dónde están esas figuras. Antes de irme contrataré un jugador de apellido Correa que tanto me lo nombran y en la tabla de goleadores no aparecía con Emelec (ríe). Me río qué se va a hacer, el fútbol es una forma de divertirse cuestionando a los rivales.

¿El mejor entrenador de la era Neme, sin contar a Rescalvo?

Fueron varios, tuvo muchos y muy buenos. Capitano fue un gran entrenador, De Felippe fue un gran entrenador, Quinteros fue un tremendo entrenador, Sampaoli dejó una herencia importante en cuanto a formación de jugadores que venían de la cantera y su forma de trabajo hizo que exportemos jugadores. Son tan buenos entrenadores que decidir por uno sería injusto de mi parte, pero la gente recordará a los entrenadores con más campeonatos.

¿La peor jornada que vivió Nassib Neme como presidente de Emelec?

Cuál será, fueron muchas (medita). La que más golpeó fue la eliminación con Flamengo en Brasil, fue algo que no había relación entre el juego y las incidencias en los 180 minutos con quedar fuera de una serie importante para nosotros. Que de haberla superado, Emelec se hubiera instalado en lo alto de la Copa, pero ya pasó, causó perturbación, algunos desenlaces de este año, yerros tomados por jueces nos dejaron perturbados. Ya es pasado y lo dejamos en el baúl de los recuerdos, y acreditarlos a errores humanos.

¿La mejor jornada o título de Nassib Neme al frente del club?

Un partido que disfruté enormemente fue la definición en Asunción, donde nadie había ganado una definición a Olimpia y la forma en la que se dio para mí son vivos recuerdos. La vuelta olímpica contra nuestro tradicional rival y en Casa Blanca.

