Fútbol ecuatoriano en tensión: el 21 de septiembre se define el camino al hexagonal

LigaPro al rojo vivo: la fecha del 21 de septiembre decide boletos al hexagonal final

El domingo 21 de septiembre desde las 16:00, el fútbol ecuatoriano se vestirá de tensión pura. Cada balón, cada roce y cada grito en las tribunas tendrán un peso decisivo, porque el sueño del hexagonal final de LigaPro está en juego. Los cinco partidos del día prometen drama, emoción y sorpresas.

Deportivo Cuenca recibe a Barcelona en un duelo donde los visitantes parten con ligera ventaja en la clasificación, pero en el fútbol nada está escrito.

Liga de Quito, ya clasificado al hexagonal, recibe a Universidad Católica.

Ojo con los números de todos los equipos

Hay mucho drama en todos los estadios

Los Albos llegan con moral tras vencer a Sao Paulo 2-0 en Copa Libertadores, mientras que los celestes necesitan la victoria para asegurar el sexto puesto. Orense, Libertad y Aucas acechan desde cerca, listos para aprovechar cualquier tropiezo.

E n el sur de Quito, Aucas y Orense protagonizan un duelo de alta tensión. Los quiteños con 39 puntos en el puesto 8 buscan asegurar su cupo internacional; los machaleños con 45 puntos no pueden fallar si quieren llegar tranquilos a la final de la etapa.

Cada choque, cada balón dividido contará más que nunca. Los dueños de casa han tenido altibajos en los últimos partidos.

Libertad está en zona de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025. Archivo

Libertad tiene una historia aparte

Macará recibe a Libertad en un partido desigual en cuanto a objetivos. Macará ya tiene garantizado un cupo para la Copa Sudamericana, mientras que Libertad debe ganar y esperar resultados ajenos para mantener viva la esperanza de llegar al hexagonal final. Tras el golpe sufrido en Loja ante Liga de Quito, los visitantes llegan con hambre de revancha.

Mientras que hay un partido que no se juegan nada: Emelec enfrenta a El Nacional en un escenario atípico, pues jugará sin público en el estadio Capwell, luego de la dura derrota en el Clásico del Astillero.

Con 38 puntos, los azules ya no tienen chances de pelear por el título, pero tampoco corren riesgo de quedarse fuera de la Copa Sudamericana, la misma situación de su rival El Nacional mantiene firme su puesto en el mismo hexagonal del Bombillo.

