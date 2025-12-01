Fidel Martínez y Damián Díaz, dupla soñada que prepara Guayaquil City para 2026

Fidel Martínez viene del Sport Boy de Perú y estaría con el Guayaquil City que jugará en la Serie A de LigaPro 2026

Los goles de Fidel Martínez estarían ahora con el Guayaquil City.

El delantero Fidel Martínez ha vuelto a Guayaquil en un viaje que inicialmente parecía ser solo de vacaciones, pero que ahora toma un matiz distinto: podría convertirse en nuevo jugador del Guayaquil City para la temporada 2026 de serie A de LigaPro.

El delantero de 35 años, conocido por su estilo explosivo dentro y fuera de la cancha, analiza la propuesta que lo acercaría nuevamente al fútbol ecuatoriano.

Estaba jugando en el Sport Boys de Perú

Su más reciente experiencia fue en Sport Boys del Perú, donde disputó 10 encuentros. Sin embargo, sus mejores números recientes los firmó en El Nacional, club con el que marcó 28 goles entre 2024 y 2025, convirtiéndose en una de las figuras del cuadro criollo. Ese rendimiento mantiene viva su reputación de atacante desequilibrante, efectivo y con una personalidad inconfundible.

De concretarse el acuerdo, Martínez se sumaría al fichaje estrella del equipo, Damián Díaz, quien asumirá el rol de 10 del Guayaquil City. Sería una dupla inesperada pero atractiva, que combina experiencia, creatividad y gol.

Una larga carrera en América y China

Además, este sería el segundo equipo de Fidel en Guayaquil, luego de su etapa en Barcelona SC, donde dejó buenos recuerdos. Cabe recordar que en 2024 estuvo muy cerca de llegar a Emelec, aunque finalmente el traspaso no se dio.

La carrera de Fidel ha sido tan diversa como intensa: Deportivo Quito, Tijuana, Leones Negros, Pumas, Atlas, Peñarol, Barcelona, Shanghai Shenhua, Querétaro, El Nacional y Sport Boys. Una ruta que confirma su capacidad de adaptación y su vigencia.

Martínez no solo aporta goles; también aporta espectáculo. Sus celebraciones, su alegría y su identidad futbolera hacen de él un jugador diferente, de esos que conectan con la tribuna y con la ciudad.

