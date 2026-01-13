Ecuatoriano Felipe Garcés, en la élite del golf sudamericano tras título en Argentina

El quiteño de 24 años ganó el torneo regional y buscará un cupo para el Masters de Augusta

Por segundo año consecutivo el golfista ecuatoriano Felipe Garcés levantó el trofeo de campeón sudamericano amateur de la disciplina, logro que hasta 2024 no había recaído en ningún deportista tricolor. Hoy la historia cambió.

Garcés, de 24 años, tras una gran actuación el fin de semana pasado en el Nordelta Golf Club, de Buenos Aires, en Argentina, repitió la hazaña que ya considera la mejor de su carrera deportiva, al cerrar el torneo con una sólida cuarta ronda de 67 golpes, incluyendo cuatro birdies, un águila y un bogey.

“Volver a ganar el Sudamericano es increíble para mí y para el país. El año pasado, en Bogotá, Colombia, el título parecía impensado; ahora, es la confirmación de que Ecuador tiene el potencial. Esta es una muestra”, precisó Garcés tras asegurar el título aficionado más importante de la región.

Camino al trono

El golfista quiteño en Buenos Aires mostró regularidad y carácter a lo largo de las cuatro jornadas. Abrió el campeonato con una ronda de 69 golpes, continuó con 67 en la segunda, firmó 74 en la tercera y volvió a cerrar con 67, para un total acumulado de -11, resultado que lo ubicó en lo más alto del tablero general al final de la competencia.

De acuerdo con la organización, el segundo lugar fue para el galés Tom Bastow con -7, mientras que el mexicano José Zafa completó el podio con -6. En damas, la peruana Luisamariana Mesones fue la campeona, luego una gran demostración a lo largo de los 72 hoyos jugados.

Importancia del título

El quiteño de 24 años (c) superó al galés Tom Bastow (2.°) y al mexicano José Zafa (3.°). Cortesía

Para Garcés, el triunfo representa el segundo título sudamericano amateur en su carrera, pues ya había conquistado este mismo campeonato en la edición 2024 disputada en el Country Club de Bogotá, Colombia, reafirmando al ecuatoriano como proyección internacional y consolidación como uno de los mejores golfistas amateurs de Sudamérica.

“Fue un domingo de infarto. En el hoyo 18 estaba en una buena posición, con una ventaja cómoda, más tranquilo y sereno, pero en el golf nunca hay que dar nada por hecho, porque las cosas pueden salir mal y un último número alto puede arruinarlo todo. Al final pudimos festejar”, expresó orgulloso el quiteño.

El Sudamericano 2025 de Argentina tuvo la característica de que no solo se disputó entre deportistas de la región, sino también destacados golfistas europeos, por ello el alto nivel que se pudo evidenciar.

Tras el título, el próximo desafío para el ecuatoriano será el Latin American Amateur Championship, que se disputará la próxima semana en Lima. Por el campeonato, Garcés partirá como uno de los principales favoritos en un certamen de gran prestigio, cuyo ganador obtiene un cupo directo para competir en el legendario Masters de Augusta, en Estados Unidos, uno de los torneos más importantes del golf mundial.

