Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros.
Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros.Freddy Rodríguez

Esposa de Joao Rojas emociona con mensaje tras su titularidad en Barcelona SC

Joao Rojas rompió la racha: volvió al once y celebró con victoria

El Monumental de Guayaquil volvió a vibrar, aunque sin público, con una historia de redención, fútbol y emociones. Joao Rojas, el hombre de los flashes y las portadas, regresó al once titular de Barcelona SC después de 527 días. 

RELACIONADAS

Sí, más de un año y medio sin arrancar desde el minuto uno. El técnico Ismael Rescalvo decidió apostar por su talento y por ese toque mediático que siempre genera ruido en el ídolo. Y no se equivocó: Barcelona venció 1-0 a Libertad, y Joao fue una de las figuras del encuentro.

Joao Rojas y un golpe que hizo asustar.
Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros.FREDDY RODRIGUEZ

El mensaje de su esposa

Johvani Ibarra

Johvani Ibarra: "Prefiero acordarme de los títulos antes que las 'Ibarradas'"

Leer más

“Hoy recibí un mensaje de mi esposa (Kristy Alvarado), que me dijo que 527 días pasaron para volver al Monumental como titular. Veníamos de una racha complicada, pero ahora lo vivo con felicidad y agradecido con Dios”, confesó con la voz quebrada. 

RELACIONADAS

El jugador, visiblemente emocionado, no ocultó su alegría tras sumar 72 minutos en cancha, la cifra más alta desde su regreso. En la LigaPro acumula ya 147 minutos en cinco presentaciones, y su cuerpo técnico lo ve cada vez más cerca de su mejor versión.

joao rojas y la samba alvarado
Joao Rojas y su esposa Kristy Alvarado.cortesía
AUCAS VS DELFIN (15374629)

Liga de Quito: Tiago Nunes alerta y el entrenador de Palmeiras amenaza

Leer más

Rojas, siempre sincero, soltó una frase que conmovió a los hinchas: “Para mí ha sido todo nuevo. Desde los entrenamientos, las concentraciones, volver a sentir ese temor antes de un partido, la adrenalina. Ha sido difícil, pasó mucho tiempo y qué bueno lograr esta victoria”.

RELACIONADAS

En su análisis táctico, también dejó una perla: “Durante la semana trabajamos para aprovechar los espacios que dejaba Libertad por su 4-4-2. Jugar al lado de Felipe Caicedo, Octavio Rivero o Miguel Parrales es muy fácil porque fijan a los centrales”.

Joao volvió a ser protagonista. El ofensivo pasó por la tormenta y hoy saborea el sol de la titularidad. Rojas renació, y con él, la ilusión amarilla que sueña con llegar a Copa Libertadores 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Bus se impactó en la avenida Benjamín Rosales y movilizó a los bomberos

  2. Referéndum 2025 en Ecuador: Más de 30 organizaciones sociales se unen por el NO

  3. Jubilados del IESS piden que la pensión mínima sea un sueldo básico

  4. Ecuador entra al frente internacional contra crimen digital: así fue su participación

  5. Con asambleístas y ministros, ADN delinea inicio de campaña para Consulta 2025

LO MÁS VISTO

  1. Pepe Tola sigue prófugo: su familia cuenta cómo vivieron 11 años de silencio y miedo

  2. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  3. Quito recupera el libre tránsito en Conocoto tras retiro de un cerramiento ilegal

  4. El plan contra Gráficos Nacionales da grima de tan torpe

  5. Real Madrid vs Barcelona: Cómo ver EN VIVO, hora y alineaciones | LaLiga 2025-26

Te recomendamos