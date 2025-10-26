Esposa de Joao Rojas emociona con mensaje tras su titularidad en Barcelona SC

Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros.

El Monumental de Guayaquil volvió a vibrar, aunque sin público, con una historia de redención, fútbol y emociones. Joao Rojas, el hombre de los flashes y las portadas, regresó al once titular de Barcelona SC después de 527 días.

Sí, más de un año y medio sin arrancar desde el minuto uno. El técnico Ismael Rescalvo decidió apostar por su talento y por ese toque mediático que siempre genera ruido en el ídolo. Y no se equivocó: Barcelona venció 1-0 a Libertad, y Joao fue una de las figuras del encuentro.

Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros. FREDDY RODRIGUEZ

El mensaje de su esposa

“Hoy recibí un mensaje de mi esposa (Kristy Alvarado), que me dijo que 527 días pasaron para volver al Monumental como titular. Veníamos de una racha complicada, pero ahora lo vivo con felicidad y agradecido con Dios”, confesó con la voz quebrada.

El jugador, visiblemente emocionado, no ocultó su alegría tras sumar 72 minutos en cancha, la cifra más alta desde su regreso. En la LigaPro acumula ya 147 minutos en cinco presentaciones, y su cuerpo técnico lo ve cada vez más cerca de su mejor versión.

Joao Rojas y su esposa Kristy Alvarado. cortesía

Rojas, siempre sincero, soltó una frase que conmovió a los hinchas: “Para mí ha sido todo nuevo. Desde los entrenamientos, las concentraciones, volver a sentir ese temor antes de un partido, la adrenalina. Ha sido difícil, pasó mucho tiempo y qué bueno lograr esta victoria”.

En su análisis táctico, también dejó una perla: “Durante la semana trabajamos para aprovechar los espacios que dejaba Libertad por su 4-4-2. Jugar al lado de Felipe Caicedo, Octavio Rivero o Miguel Parrales es muy fácil porque fijan a los centrales”.

Joao volvió a ser protagonista. El ofensivo pasó por la tormenta y hoy saborea el sol de la titularidad. Rojas renació, y con él, la ilusión amarilla que sueña con llegar a Copa Libertadores 2026.

