EN VIVO Mushuc Runa vs Independiente del Valle HOY: El minuto a minuto del partido

Independiente del Valle visita al Mushuc Runa en un duelo de extremos de LigaPro 2025

La tarde se pinta de contraste en la LigaPro. Desde las 14:00, el estadio de Echaleche recibirá un partido entre dos realidades opuestas: Mushuc Runa, hundido en el último lugar de la tabla, y un Independiente del Valle que camina con paso firme hacia el título. El primero busca sobrevivir, el segundo huele a campeón.

Los rayados llegan con 62 puntos en 28 fechas y una racha casi perfecta: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco juegos. Sin embargo, la herida más fresca proviene del ámbito internacional.

En la Copa Sudamericana, el equipo de Anselmi fue sorprendido en casa por Once Caldas con un 2-0 que caló hondo en el vestuario. La visita a Ambato, entonces, puede ser un respiro o un trámite, dependiendo de cómo lo asuman sus protagonistas.

Las alineaciones de Mushuc Runa vs,. Independiente del Valle

Para Mushuc Runa, el escenario es sombrío. El Ponchito acumula tres derrotas recientes y sabe que su destino inmediato será el cuadrangular del no descenso. Aun así, su hinchada espera un milagro: que su equipo encuentre orgullo en el desafío de enfrentar al puntero, aunque sea solo para incomodarlo.

Independiente, mientras tanto, tiene la posibilidad de reforzar su liderato y encaminarse definitivamente hacia la corona. Un partido que parece desigual, pero que también puede convertirse en el espacio ideal para que aparezcan los menos habituales y muestren que quieren un lugar en el once estelar.

La LigaPro ofrece un contraste brutal: el primero contra el último, en un duelo que puede ser trámite, pero que todavía guarda la magia del fútbol, donde lo improbable siempre tiene espacio.

EN VIVO: El Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

