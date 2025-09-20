Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

moises gol chelsea s
Moisés Caicedo celebró uno de sus goles con Chelsea en la temporada 2025/2026 en Premier League.cortesia

EN VIVO Moisés Caicedo: Manchester United vs Chelsea el minuto a minuto

Chelsea visita al Manchester United con Moisés Caicedo como gran protagonista

La figura de Moisés Caicedo sigue creciendo en el Chelsea. Su gol ante Brentford en la fecha pasada no solo significó el empate 2-2, también demostró que el ecuatoriano atraviesa un gran momento futbolístico. 

RELACIONADAS

Este sábado 20 de septiembre a las 11:30 de Ecuador, “Niño Moi” volverá a ser protagonista cuando los “Blues” visiten al Manchester United en la quinta jornada de la Premier League.

Alineaciones de Manchester United vs. Chelsea

Invicto el equipo de Moisés Caicedo

Joao Rojas de rodillas dando gracias a Dios por el regreso al fútbol.

La confesión de Joao Rojas: Rescalvo le anticipó que iba a jugar y ganar el Clásico

Leer más

Chelsea llega con un invicto de cuatro partidos, dos victorias y dos empates, donde Caicedo ha sido uno de los pilares del mediocampo. Su capacidad de recuperación, visión de juego y aporte ofensivo lo han convertido en referente de un equipo que busca volver a ser candidato firme al título inglés.

RELACIONADAS

El recuerdo frente a los “Red Devils” agrega un ingrediente especial: Caicedo ya sabe lo que es marcarles, un gol que quedó grabado entre sus actuaciones más memorables. De repetir, el ecuatoriano superaría su registro goleador de la temporada pasada y confirmaría su peso dentro del proyecto londinense.

RELACIONADAS

EN VIVO: El partido del Manchester vs Chelsea

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cinco asesinatos en un solo día desatan el terror en Santa Elena

  2. Así fue el crimen de mujer taxista en Guayaquil: autores confesaron a la Policía

  3. Siete zonas de Quito ya cuentan con gabinetes para combatir incendios forestales

  4. Gustavo Petro vuelve a mencionar a alais Fito: ¿Qué dijo el presidente colombiano?

  5. EN VIVO Moisés Caicedo: Manchester United vs Chelsea el minuto a minuto

LO MÁS VISTO

  1. Noboa cruza todas las líneas rojas y coloca las piezas para un golpe

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  4. CNE se abstiene de conocer la convocatoria a Asamblea Constituyente de Daniel Noboa

  5. Corte Constitucional frena temporalmente decreto de Daniel Noboa sobre Constituyente

Te recomendamos