EN VIVO Moisés Caicedo: Manchester United vs Chelsea el minuto a minuto
Chelsea visita al Manchester United con Moisés Caicedo como gran protagonista
La figura de Moisés Caicedo sigue creciendo en el Chelsea. Su gol ante Brentford en la fecha pasada no solo significó el empate 2-2, también demostró que el ecuatoriano atraviesa un gran momento futbolístico.
Este sábado 20 de septiembre a las 11:30 de Ecuador, “Niño Moi” volverá a ser protagonista cuando los “Blues” visiten al Manchester United en la quinta jornada de la Premier League.
Alineaciones de Manchester United vs. Chelsea
Invicto el equipo de Moisés Caicedo
Chelsea llega con un invicto de cuatro partidos, dos victorias y dos empates, donde Caicedo ha sido uno de los pilares del mediocampo. Su capacidad de recuperación, visión de juego y aporte ofensivo lo han convertido en referente de un equipo que busca volver a ser candidato firme al título inglés.
El recuerdo frente a los “Red Devils” agrega un ingrediente especial: Caicedo ya sabe lo que es marcarles, un gol que quedó grabado entre sus actuaciones más memorables. De repetir, el ecuatoriano superaría su registro goleador de la temporada pasada y confirmaría su peso dentro del proyecto londinense.
EN VIVO: El partido del Manchester vs Chelsea
