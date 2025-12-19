EN VIVO Inter vs Bologna: Detalles de la supercopa italiana

Los 'Nerazzurri' buscan la final de la Supercopa de Italia ante el Bologna

El Bologna, actual campeón de la Coppa Italia (tras vencer al AC Milan en la final de la temporada 2024/25), se enfrenta al Inter de Milán, subcampeón de la Serie A 2024/25, en la segunda semifinal de la 'Supercoppa Italiana'. Este encuentro forma parte del formato Final Four del torneo, que se disputa en Arabia Saudita.

El partido se juega en terreno neutral y representa la primera participación del Bologna en esta competición, gracias a su histórico título copero. Por su parte, el Inter busca continuar su dominio reciente en la Supercoppa, donde ha sido protagonista habitual en ediciones pasadas.

Ambos equipos llegan con dinámicas distintas: el Inter lidera la Serie A actual y muestra solidez en múltiples frentes, mientras que el Bologna, bajo la dirección de Vincenzo Italiano, ocupa posiciones europeas en la liga y defiende su corona copera con un estilo intenso y organizado.

Napoli espera rival en la 'Superccopa italiana'

El ganador avanzará a la final del 22 de diciembre, donde enfrentará al Napoli (que eliminó al AC Milan en la otra semifinal). Se espera un duelo equilibrado, con el Inter partiendo como ligero favorito por su experiencia en instancias decisivas, aunque el Bologna ha demostrado capacidad para competir ante los grandes.

La semifinal de la Supercoppa Italiana 2025 entre Bologna e Inter de Milán se disputará este viernes 19 de diciembre en el Al-Awwal Park Stadium de Riad, Arabia Saudita, con inicio programado a las 14:00 hora de Ecuador. El encuentro, que definirá al segundo finalista del torneo tras la clasificación del Napoli, podrá ser seguido en territorio ecuatoriano y el resto de Sudamérica a través de los canales de DirecTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

