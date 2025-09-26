EN VIVO HOY Copa Ecuador: Cuenca Jrs vs La Cantera de Pastaza

EN VIVO: Copa Ecuador: Cuenca Jrs. recibe a La Cantera de Pastaza en octavos de final

La Copa Ecuador 2025 se llenó de sorpresas con la clasificación de Cuenca Juniors.

La Copa Ecuador 2025 continúa abriendo caminos a los equipos emergentes del país, y uno de los protagonistas inesperados es el Cuenca Jrs., que esta noche (19:00) recibirá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a La Cantera de Pastaza, en un partido correspondiente a los octavos de final.

El ambiente es de expectativa total: los “Gallos” llegan con la confianza a tope luego de firmar una de las sorpresas más grandes del torneo al dejar fuera nada menos que a Barcelona SC, lo que les ha valido el reconocimiento del público nacional.

A esa hazaña se suma un ingrediente especial: el regreso de Roberto “La Tuka” Ordóñez. El experimentado delantero vuelve a ser protagonista en las canchas, y su sola presencia le da un aire de liderazgo y jerarquía a un plantel que combina juventud con hambre de gloria.

Sigue en vivo el partido de Copa Ecuador

El premio llegar a la Copa Libertadores del 2026

La eliminación del Ídolo fue apenas el comienzo; ahora, Cuenca Jr. quiere consolidar su nombre en esta edición de la Copa y demostrar que lo suyo no es casualidad. Además, el equipo mantiene viva la ilusión en el zonal de ascenso, donde pelea por llegar a la Serie B, el verdadero objetivo institucional para esta temporada.

Por su parte, La Cantera de Pastaza busca una revancha deportiva. Tras quedar al margen en su intento de ascender, eliminado por Astillero, los orientales ven en la Copa Ecuador una oportunidad para redimirse y dar un golpe de autoridad.

Barcelona fue eliminado de Copa Ecuador a manos del Cuenca Jrs. Api

Aunque ninguno de los dos clubes ha jugado en Serie A ni en Serie B, ambos entienden que el torneo abre una vitrina única: el campeón se asegura un cupo en la Copa Libertadores 2026, un sueño que parecía muy lejano.

Cuenca se prepara para vivir otra jornada de fiesta. Los hinchas esperan que su equipo continúe escribiendo páginas doradas, con la TuKa Ordóñez comandando la ofensiva y el plantel decidido a prolongar la historia. La cita está marcada: fútbol, emoción y la posibilidad de seguir rompiendo pronósticos.

