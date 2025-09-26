Barcelona SC vs Aucas EN VIVO: Descubre qué canal transmite GRATIS y qué se juega

EN VIVO: El Ídolo encara la fecha 30 buscando acortar la ventaja de Independiente del Valle

Barcelona SC afronta la última jornada de la fase regular de la LigaPro 2025 con la obligación de seguir en carrera hacia el título, aunque el panorama sea cuesta arriba.

Este sábado 27 de septiembre, desde las 19:00 en el estadio Monumental, recibirá a Aucas en un duelo donde la victoria es la única opción. El Ídolo del Astillero ya tiene asegurado su lugar en el hexagonal, pero la meta real es recortar los 10 puntos de diferencia que mantiene Independiente del Valle, líder absoluto con 63 unidades, frente a los 53 amarillos.

Los ´números de Barcelona SC vs Aucas

Llega con bajas Barcelona

El desafío es grande: Barcelona debe ganar todo lo que queda y rezar por los tropiezos del puntero. La hinchada sabe que depender de otros nunca es sencillo, pero también entiende que mientras la pelota ruede, las esperanzas siguen vivas.

Los jugadores amarillos están conscientes de que cada gol cuenta, cada punto vale y que este cierre puede marcar el camino de la gloria o de la resignación.

Ignacio de Arruabarrena, arquero uruguayo de Barcelona SC. X:@BarcelonaSC

Tres partidos para Gustavo Vallecilla

El equipo amarillo sufre un duro golpe en su defensa de cara al inicio del hexagonal de la Liga Ecuabet. Gustavo Vallecilla recibió una sanción de tres partidos tras su expulsión ante D. Cuenca.

La Cámara de Mediación y Disputas decidió ampliar la suspensión por los insultos dirigidos al árbitro, dejando al zaguero fuera del duelo final de la fase inicial ante Aucas y los primeros compromisos del hexagonal frente a Independiente del Valle y Liga de Quito.

La ausencia de Vallecilla, que se destacaba como lateral izquierdo pese a ser central, obliga al técnico Ismael Rescalvo a replantear la zaga.

Aníbal Chalá y Mario Pineida asoman como opciones, pero la falta del defensor complica la planificación en el tramo más decisivo del torneo. Además, Xavier Arreaga y Leonai Souza cumplirán sanción por amarillas, y Byron Castillo arrastra una fecha pendiente tras su expulsión en el Clásico, dejando al equipo con varias bajas sensibles en defensa.

