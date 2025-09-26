El derbi de Madrid se transmitirá en exclusiva DSPORTS y DGO

El próximo sábado, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del esperado derbi madrileño entre Atlético Madrid y Real Madrid, con transmisión exclusiva de DIRECTV. De un lado Kylian Mbappé, Vinícius, Franco Mastantuono y Federico Valverde. Del otro, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nicolás Gonzales y Griezmann. El encuentro correspondiente a la séptima fecha de LaLiga se emitirá en exclusiva por DSPORTS (610/1610 HD) y estará disponible en DGO.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega a este encuentro tras una destacada victoria ante el Rayo Vallecano, en donde Julian Álvarez volvió a destacarse con su actuación y el hat-trick del triunfo. Simeone destacó la importancia que tiene el delantero en el conjunto colchonero, además de celebrar la obtención de los tres puntos que empiecen a posicionar al club en las primeras posiciones de LaLiga.

Por su parte, Real Madrid se prepara para disputar el partido más exigente de las primeras fechas del torneo español. Con dieciocho unidades y el puntaje ideal que lo posicionan en lo más alto de la tabla, los dirigidos por Xavi Alonso buscarán aumentar la diferencia que los separa de Barcelona y Villarreal, los principales escoltas a los que enfrentará durante el mes de octubre.

La séptima jornada de la LaLiga comenzará a disputarse mañana, cuando Girona y Espanyol se enfrenten a partir de las 14 con transmisión de DSPORTS (610/1610 HD). Además, todos los partidos del torneo español estarán disponibles en DIRECTV y DGO.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye una amplia variedad de contenido deportivo, las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos de espectáculos.