EN VIVO Emelec vs. Barcelona SC: el minuto a minuto y acciones en directo el Clásico

Emelec y Barcelona SC se enfrentan en el Clásico del Astillero 237 en el Capwell. Sigue el minuto a minuto

Desde las 17:30 el estadio George Capwell será el centro de atención del fútbol ecuatoriano. Emelec y Barcelona SC disputan el Clásico del Astillero 237, un duelo que trasciende más allá de los puntos.

Los eléctricos llegan con la obligación de ganar para mantener viva su aspiración de entrar al hexagonal final de LigaPro, mientras que los toreros, bajo el mando de Ismael Rescalvo, sienten la presión de su hinchada que exige resultados inmediatos.

Alineaciones de Emelec y Barcelona SC

Un árbitro debutante con 28 años

El compromiso tendrá un condimento especial: el arbitraje. El guayaquileño Robert Cabrera, de apenas 28 años, será el encargado de dirigir su primer Clásico del Astillero. Con escarapela FIFA desde 2024, ha dirigido 19 partidos en esta temporada de LigaPro, en los que mostró 75 amarillas, 9 rojas y sancionó 7 penales.

Estará acompañado por Edison Vásquez y Danny Ávila en las bandas, Cristian Piedra como cuarto árbitro y, en el VAR, Kevin Arévalo junto a Christian Lescano. Su designación refleja la confianza en un juez joven que empieza a consolidarse en la élite del arbitraje nacional.

La historia también vuelve a poner a Rescalvo en el centro de la escena. El técnico español debutó en un Clásico el 13 de mayo de 2019, cuando dirigía a Emelec, y lo hizo con derrota 1-0, gol de Fidel Martínez. En total, acumuló ocho duelos ante Barcelona: ganó dos, empató tres y perdió tres. Uno de sus triunfos más recordados fue el 3-0 en el Monumental meses después de aquel amargo debut.

El Clásico del Astillero 237 promete ser más que un partido: es orgullo, historia y la lucha por un lugar en la gloria.

