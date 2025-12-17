El Nacional: Ricardo Cajas, nuevo presidente, retos y pendientes a cumplir

Las Fuerzas Armadas retoman el manejo de El Nacional tras la renuncia de Marco Pazos. Esto tiene en el panorama el club

Ricardo Cajas, miembro de las fuerzas armadas, es el nuevo presidente de El Nacional.

Durante seis años, el Club Deportivo El Nacional ha tenido presidentes civiles: Lucía Vallecilla, entre 2019 y 2024, y Marco Pazos, desde 2024 hasta la noche del pasado martes 16 de diciembre cuando presentó la renuncia; de ahí que la caótica situación por la que atraviesa obligó a que las Fuerzas Armadas retomen el manejo.

Y es que tras la salida de Pazos, es el general Ricardo Cajas Matute, quien fungía como primer vicepresidente, el que asumió el cargo por sucesión, algo que incluso tiene el respaldo de la cúpula militar.

Con la decisión, el anhelo de la mayoría de los hinchas y exjugadores se volvió realidad. “Es lo que pedíamos desde hace un tiempo, porque mientras ellos (militares) estaban al frente, el equipo no sufría estos problemas”, precisó a EXPRESO Gustavo 'El Potro' Figueroa, exdelantero criollo y actual DT campeón de Pichincha con la Sub 14 de El Nacional.

Apoyo de la afición

La hinchada de El Nacional durante un encuentro de la LigaPro. ARCHIVO / EXPRESO

Sebastián Silva, hincha criollo, quien pese a residir en Canadá estaba al tanto de todo lo que sucedía en el elenco de sus amores, coincide con lo dicho por Figueroa. “Con los militares vivimos años de gloria... mire que ya vamos a cumplir 20 años del último título nacional que ganamos (2006)”, apuntó.

Aunque la sucesión del mandato no soluciona a corto plazo los problemas del conjunto criollo, para los aficionados es un aliciente el retorno de las Fuerzas Armadas. “Era como un clamor de la hinchada, porque nos duele ver a nuestro equipo en estas circunstancias”, dijo Mauricio Loza, otro hincha.

La sucesión, según se pudo conocer, evita nuevos inconvenientes como tener una institución acéfala, además si hubiese renunciado toda la directiva se hubiera tendido que llamar a elecciones, así como la asignación de un interventor para que se haga cargo.

¿Quién es Ricardo Cajas?

Cajas asume luego de la renuncia de Marco Pazos. Cortesía

El flamante mandatario es general de brigada con experiencia en el mando de diferentes zonas militares como la III División de Ejército Tarqui, que se encuentra en Cuenca (Azuay) y su jurisdicción abarca varias provincias colindantes.

Con 57 años de edad, Cajas Matute espera aplicar sus estudios en Ciencias Militares y en Ciencias de la Educación, con título de magíster en Estrategia Militar Terrestre y especialista en Estudios Estratégicos de la Defensa, para tratar de sacar de la crisis financiera e institucional que padece el club desde hace varios años.

Entre las varias situaciones a resolver de manera inmediata de Cajas está pagar cada viernes, hasta antes de las 18:00 a los acreedores, con sumas que van entre los 50.000 y 80.000 dólares.

Reto complicado

A la larga lista de quehaceres del nuevo presidente se suman otros retos a largo plazo como la disputa que le tocará enfrentar en la Serie B, el próximo año, así como el posible embargo del complejo de Tumbaco, las demandas por deudas de extrabajadores, jugadores y entrenadores; también levantar sanciones, como la de no poder inscribir jugadores, entre otras.

Finalmente y no menos importante será el resolver el más reciente conflicto: la investigación que habría abierto la Fiscalía General del Estado por la supuesta adulteración de documentos en el proceso de apelación para intentar que el equipo no descienda. Dicho esto, los aficionados y exjugadores han puesto en las manos del general Ricardo Cajas el destino del club y sus esperanzas de que con su experiencia militar y con el respaldo del alto mando pueda sacarlo a flote.

