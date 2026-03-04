El hincha que atesora a los Mundiales como a hijos apoyará a la Tri en Estados Unidos

Christian Romero ahorró desde Catar 2022 para alentar a la Tri en Estados Unidos. Se considera la cábala del equipo.

Christian Romero, un apasionado del rock y la Tricolor, ha ahorrado desde Catar 2022 para alentar al equipo de Sebastián Beccacece en la Copa del Mundo 2026 y está dispuesto a hacer lo que sea para presenciar el “Mundial más caro de la historia”, a su criterio.

Su faceta como ingeniero en finanzas ayudó al quiteño a saber ahorrar, invertir, comprar pasajes y todos los beneficios para aprovechar cada centavo.

Si aun así le llegara a faltar dinero, contó que hará hasta de Uber para financiar el viaje, “porque vivir un Mundial y apoyar a la Tri, de la que soy cábala, por cierto, es impresionante”. Y aseguró que “los Mundiales son mis hijos”.

La tía de Romero, que vive en Nueva York, es la pieza clave en el estructurado plan de este aficionado para abaratar costos, sobre todo de hospedaje y alimentación, durante su estadía de 11 días en Estados Unidos, donde Ecuador jugará ante Alemania, Costa de Marfil y Curazao, por el grupo E.

Contar con hospedaje donde su familiar será fundamental. Solo ahí se ahorrará casi $2.000.

El pasaje fue otro gasto en el que pudo ahorrarse unos ‘yankis’, pues Romero lo consiguió de forma más económica.

El valor del vuelo fue de $815. Encontró uno en $519, pero no lo pudo comprar porque “era en la madrugada y dije ‘voy a esperar’. Congelé el precio, pero cuando me desperté al otro día, ya estaba más caro; pero bueno, lo importante es que lo tengo”.

La ‘jama’ no será un problema porque “como estaré donde mi tía, tendré comida de casa. Y si tengo hambre en los estadios, pues iré a un supermercado a comprar pan y atún para hacerme unos sánduches y tomar agua”, manifestó Romero, quien disfrutará su cuarto Mundial después de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

La movilización interna tampoco es algo que lo complique. “En mi experiencia, es más rentable alquilar un auto que pagar un taxi. Por ejemplo, a mi llegada, trasladarme del aeropuerto John F. Kennedy a la casa de mi tía me puede costar entre $150 y $200, lo que me representa, en cambio, tres días de alquiler de un vehículo”, explicó.

Romero en el Mundial Catar 2022, durante el juego entre Ecuador y Países Bajos. Cortesía

En el tema de las entradas, al no salir favorecido en el sorteo de los boletos que hace la FIFA, tendrá que buscar en la reventa los boletos para los partidos. Los mismos pueden alcanzar entre $800 y $1.000.

Para solventar todos estos gastos, el hincha trabaja día y noche. “Este año hemos estado tratando de generar algunas ideas para ver la posibilidad de obtener más ingresos. Además tengo toda la intención de buscar empleos de medio tiempo”, enfatizó.

CÁBALA DE LA TRI

Romero planea asistir a los cotejos de Ecuador contra Alemania y Curazao, en los que espera mantener el invicto, ya que la Tri no ha perdido en una Copa del Mundo cuando él ha estado presente.

“En el primer Mundial al que fui (Brasil 2014), estuve cuando ganamos contra Honduras y empatamos con Francia. En 2022 estuve en el partido con Catar, donde ganamos con goles de Enner (Valencia), y luego con Países Bajos empatamos. Así que la selección debería llevarme a todos sus partidos (sonríe)”.

