José Francisco Cevallos: del arco al aula, el histórico golero ya es Magíster.
José Francisco Cevallos: del arco al aula, el histórico golero ya es Magíster.Cortesía

El campeón de Libertadores 2008, Cevallos, ahora es Magíster en Gestión Deportiva

José Francisco Cevallos obtiene posgrado y deja emotiva carta familiar

José Francisco Cevallos volvió a levantar un título, esta vez lejos de los guantes y de la adrenalina de los penales. El histórico arquero de la selección ecuatoriana, figura de Barcelona SC, Liga de Quito y Azogues, ahora celebra un logro académico: obtuvo el título de Magíster en Gestión Deportiva por la UIDE, un camino que, como él mismo reconoce, empezó sin darse cuenta cuando ejerció como Ministro del Deporte y como presidente de Barcelona.

Su nueva medalla se suma a una vida marcada por la disciplina y la constancia que siempre mostró bajo los tres palos, aquella que lo llevó a ser campeón de la Copa Libertadores 2008 con Liga de Quito, cuando detuvo tres penales en el Maracaná y selló una de las gestas más grandes del fútbol ecuatoriano.

El campeón de Libertadores 2008, Cevallos, ahora es Magíster en Gestión Deportiva.
El campeón de Libertadores 2008, Cevallos, ahora es Magíster en Gestión Deportiva.Cortesía

El agradecimiento a sus amores

En su graduación, Cevallos compartió una emotiva carta dirigida a quienes sostuvieron su camino. “A mis padres, que siempre me inculcaban que estudie y que me prepare. A mi esposa Rosita, que estuvo pendiente, con paciencia; a mis hijos, sobrinos, hermanos, nueras, nietos y toda mi bella familia. Sin su apoyo no lo hubiera conseguido”, escribió el exgolero, dejando ver que esta victoria también se construyó en equipo.

“A Dios, por darme las fuerzas necesarias para cumplir este compromiso”, añadió, antes de cerrar con una frase íntima que conmovió a todos: “Bolívar & Violeta, les cumplí”, un mensaje directo a sus padres.

José Francisco Cevallos fue figura en la definición por penales.ARCHIVO / EXPRESO

Además del nuevo posgrado, Cevallos es licenciado en Comunicación Social y docente de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil, donde comparte su experiencia con nuevas generaciones.

El arquero de las grandes noches ahora suma otro logro, demostrando que la excelencia también se ataja con estudio, dedicación y familia.

