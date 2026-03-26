Ecuador vs Marruecos: Una baja y una duda en la Tri, confirmó Sebastián Beccacece

A poco tiempo del partido amistoso internacional, la Tricolor sufrirá ausencias importantes en la nómina de jugadores

Jugadores de la Selección de Ecuador durante un entrenamiento.

A pocas horas de que la selección de Ecuador inicie su periplo de amistosos internacionales en Europa, el estratega Sebastián Beccacece confirmó que el plantel no estará completo. Además de las ausencias Dos nombres habituales en el esquema del técnico argentino se despiden de la convocatoria por complicaciones físicas, obligando a un replanteamiento táctico de último momento.

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La noticia más desalentadora recae sobre Nilson Angulo. El extremo ha quedado oficialmente descartado para toda la doble fecha FIFA. Según detalló el propio Beccacece, el jugador sufrió un desgarro que requiere atención inmediata, por lo cual abandonará la concentración este mismo viernes para retornar a Inglaterra y comenzar su proceso de recuperación con su club.

Por otro lado, la situación de Denil Castillo mantiene al cuerpo técnico en vilo. El mediocampista presenta molestias físicas que le impiden trabajar al ritmo de sus compañeros. Si bien no se le ha descartado definitivamente para el segundo encuentro ante Países Bajos, su participación frente a Marruecos es prácticamente imposible mientras se esperan los resultados de las evaluaciones médicas.

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Detalles del Encuentro: Ecuador vs. Marruecos

La Selección buscará mantener el orden y la intensidad que caracteriza la era Beccacece en un duelo de alta exigencia física ante los semifinalistas de Qatar 2022.

- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026.

- Hora: 15:15 (Hora de Ecuador).

- Estadio: Estadio de Metropolitano, Madrid (España).

Canales de transmisión del duelo Ecuador vs Marruecos

El partido se podrá seguir en vivo a través de El Canal del Fútbol (ECDF) en sus modalidades de streaming y televisión por cable, además de la señal de TV abierta de Teleamazonas para todo el país, pero en diferido desde las 17:00.

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