Ecuador vs Colombia duelo clave en el hexagonal Sub-20 femenino para el Mundial

El equipo dirigido por Eduardo Moscoso llega motivado tras marcar 13 goles en cuatro partidos en el Sudamericano

Eduardo Moscoso, entrenador de la selección de Ecuador femenina Sub-20, desde el lunes 16 de febrero a las 20:00 tiene una meta más fuerte: llevar a la Tricolor al Mundial de Polonia 2026. Se enfrenta a Colombia en el hexagonal final del Sudamericano que se juega en Paraguay.

Desde las 20:00, la Tri juega ante Colombia en el primero de los cinco partidos del hexagonal final, que otorgará cuatro cupos al Mundial de Polonia, que inicia el 5 de septiembre.

La misión de Moscoso es clasificar a lo que sería su sexto Mundial juvenil como entrenador; ya lo ha logrado en varones y mujeres.

Todos los partidos del hexagonal

Ha convertido 13 goles en 4 partidos

Ecuador viene de golear en los dos últimos partidos: hizo 10 goles en 180 minutos, lo que le da mayor confianza para enfrentar a Colombia. La Tri suma hasta ahora 13 anotaciones en el torneo.

Colombia es uno de los rivales más fuertes. Viene de ganar el Grupo A con números que impresionan: ganó dos partidos y empató uno. Pero lo más destacado es su defensa: mantiene su valla invicta, no ha recibido ningún gol.

En ataque, en cambio, es el equipo más discreto entre las selecciones clasificadas: solo ha convertido tres tantos en cuatro partidos. Todo lo contrario a la Tri, cuya ofensiva es hasta ahora la segunda más goleadora del torneo.

Ecuador debuta ante Colombia en el hexagonal Sub-20 rumbo al Mundial 2026. Conmebol

Voces tricolores llenas de fe

Emily Vargas es una de las jugadoras que sueña con sumar ante Colombia y comenzar a ilusionarse con el Mundial de Polonia. La futbolista dice:

“Estamos todas unidas, estamos enfocadas para lo que se viene y nada, vamos a dar lo mejor de nosotras y esto es como una final para nosotros”.

Y a decir de Vargas, ¿qué tiene Ecuador?

“Actitud, garra, corazón y verla como una final más”. Además, hizo una invitación a la hinchada ecuatoriana:

“Que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a dar lo mejor en este partido. Es muy importante y cada una de nosotras lo tiene presente. Creo que para nosotras es como una final y nada, vamos a dar lo mejor de nosotros”.

La selección femenina Sub-20 de Ecuador celebra su clasificación al hexagonal final del Sudamericano en Paraguay. Cortesía

Mientras que la capitana de Ecuador, Evelyn Burgos, analiza así el Sudamericano Sub-20:

“Creo que cada cosa es importante y junto al cuerpo técnico venimos trabajando todo. Somos muy buenas defensivamente y ofensivamente. Obviamente en los partidos hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera”.

Sobre el accionar en los cuatro partidos, Burgos dijo: “Creo que así es el fútbol, nosotras tenemos muy buenas jugadoras tanto en ataque como en defensa, creo que cada una de nosotras va a sumar para poder ganar el partido”.

También hizo énfasis en el apoyo que sienten desde Ecuador:

“El apoyo de la gente va a ser muy importante, sentir el calor de ellos, el respaldo, el sentir que nos están apoyando para cada una de nosotras será muy importante, como que será un motivo más. La gente que siga creyendo, que esté pendiente de ese partido, que nosotros vamos a dar la vida siempre por estos colores y que vamos a dar lo mejor de nosotras para sacar adelante la victoria”.}

