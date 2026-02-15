Girona vs Barcelona EN VIVO: hora, canal y duelo clave por la cima de LaLiga

El Barcelona visita a Girona con la presión de ganar para arrebatarle el liderato al Real Madrid en LaLiga

Carnaval en las calles y fútbol del bueno en la cancha. Eso es lo que se vivirá este lunes 16 de febrero, desde las 15:00 de Ecuador, cuando el FC Barcelona visite al Girona FC en el Estadio Municipal de Montilivi, por la jornada 24 de LaLiga. Un derbi catalán que puede mover la cima.

El equipo azulgrana llega con 58 puntos y una misión clara: ganar para recuperar el liderato. Enfrente está la sombra del Real Madrid, que suma 60 unidades y no quiere soltar la punta. El margen es mínimo, la presión es máxima y el espectáculo está garantizado. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+.

Aquí puedes seguir el partido de Girona vs FC Barcelona

Juegan dos realidades diferentes

Son dos realidades distintas. El Barcelona pelea arriba, convencido de que este es su año. El Girona, en cambio, vive una temporada más compleja. Tras una campaña histórica en la que sorprendió a toda España, hoy mira de reojo la zona baja de la tabla y necesita sumar para no complicarse.

El conjunto culé atraviesa un momento dulce. Ha encontrado regularidad, solidez defensiva y contundencia en ataque. La experiencia goleadora de Robert Lewandowski se combina con la frescura y el desequilibrio de Lamine Yamal, dos nombres que marcan diferencias. Cuando el polaco afina la puntería y el joven talento encara sin miedo, el Barcelona se transforma en una máquina de fútbol.

Los jugadores del FC Barcelona durante el entrenamiento que el equipo azulgrana. Enric Fontcuberta

Montilivi será una caldera. El Girona sabe que necesita el partido perfecto: intensidad, orden y eficacia. No puede regalar nada. Pero al frente tendrá a un gigante que huele sangre y que no piensa ceder terreno en la lucha por el título.

Carnaval en Cataluña, tensión en la tabla y noventa minutos que pueden cambiar la historia de la Liga. El balón rueda y el liderato está en juego.

Probables alineaciones

Girona FC: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Hugo Rincón; Iván Martín, Thomas Lemar, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Bryan Gil. DT: Míchel.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.

