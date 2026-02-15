Expreso
Arsenal Wigan
Jugadores del Arsenal en uno de los 4 festejos de este domingo 15 de febrero.Cortesía

Arsenal goleó 4-0 al Wigan y avanzó a octavos de FA Cup sin Hincapié

El Arsenal se mantiene fuerte a paso firme en la competencia, mientras Piero Hincapié no tuvo minutos en el Emirates Stadium

El Arsenal, equipo donde milita el ecuatoriano Piero Hincapié que sin embargo este domingo 15 de febrero no tuvo actividad, necesitó solo media hora de la primera parte para sellar una goleada (4-0) ante el Wigan que pudo ser aún mayor y que lo trasladó a los octavos de final de la Copa de Inglaterra junto con el resto de aspirantes al trofeo.

Plagado de menos habituales y con jugadores necesitados de minutos, el equipo de Mikel Arteta disfrutó de un encuentro plácido, distanciado de la presión que jornada tras jornada lo condiciona y lo obliga a mantener el liderato de la Premier, ante el acelerón reciente de sus perseguidores.

Una plácida clasificación

El Arsenal, que en la pasada jornada no pasó del empate ante el Brentford en la Liga, se tomó ahora un respiro ante un adversario menor que es antepenúltimo en la League One, la tercera división inglesa. El cuadro visitante, que no hace mucho jugaba con los grandes en la Premier, afrontó su visita al Emirates lastrado por cuatro derrotas seguidas, ocho partidos seguidos sin ganar.

Resignado a su suerte casi desde el principio, fue un juguete en manos del Arsenal en la primera parte. En siete minutos, del 11 al 18, dos asistencias de Eberechi Eze desnivelaron el marcador. Primero con el gol de Chukunonso Madueke que hizo el primero y después con el anotado por Gabriel Martinelli.

En plena avalancha londinense llegó el tercero. fue un autogol de Jack Hunt que intentó despejar un pase desde la derecha de Bukayo Saka. Y el cuarto, en el 27, culminado de forma impecable por Gabriel Jesús que picó la pelota al portero Sam Ticke después de recibirla de Christian Norgaard.

El Arsenal ya tenía en la mano su objetivo y aflojó después. Dio el partido por cerrado igual que el Wigan que centra ahora sus metas de la temporada en mantener la categoría.

Pudo ser mayor la goleada del Arsenal que se dio por satisfecho . Arteta hizo debuar al portero Tommy Setford, de 19 años, que saltó al campo en el minuto 87, en lugar del español Kepa Arrizabalaga.

