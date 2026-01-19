MotoGP: Ducati presentó la 'joya' de Márquez y Bagnaia para el 2026

Ducati estaría a horas de presentarle a Márquez la continuidad de su contrato hasta la temporada 2028.

La nueva Ducati GP26 con la que Márquez (d) buscará revalidar el título.

El equipo italiano Ducati Lenovo presentó este lunes 19 de enero los nuevos diseños de sus motos, con motivo del centenario del equipo, junto a sus corredores insignias Pecco Bagnaia y Marc Márquez, este último campeón vigente del Mundial.

El CEO del equipo Ducati, Claudio Domenicalli, habló del nuevo diseño que apuesta por un “rojo centenario”, además de rememorar la histórica cifra de 88 podios consecutivos que ha logrado la marca.

Te puede interesar: Novak Djokovic, centenario en el Abierto de Australia 2026

Márquez y Bagnaia fueron los encargados de revelar el nuevo diseño por el que apuesta Ducati y que cuenta con tecnología de inteligencia artificial de la marca colaboradora del equipo, Lenovo.

“Una moto veloz, es una moto buena. Esa es la clave. Veremos durante la pretemporada, pero el diseño es muy bonito. Intentaremos performar lo mejor posible para poder celebrar el centenario de Ducati como se merece” señaló Márquez sobre el nuevo diseño.

Márquez en búsqueda del Bi-campeonato

Refuerzos foráneos de Barcelona SC: Sin exposición, pero con cualidades para sumar Leer más

Márquez también habló sobre su recuperación y las expectativas para la siguiente temporada: “He trabajado duro este invierno para mejorar y llegar preparado a Tailandia, que es el principal objetivo. Como habéis visto en las redes sociales, he estado pilotando varios tipos de motos y va bien”.

"El estilo es el mismo pero la experiencia es distinta. La pasión es la clave y no solo por las motos sino por competir, esta temporada pasada me ha dado las fuerzas para seguir trabajando" concluyó el español sobre sus expectativas en la MotoGP

Por su parte, Bagnaia contará con un nuevo diseño de su dorsal, que sigue siendo el número 63, además de aparecer tres estrellas en la parte de abajo del número que homenajean sus dos títulos de MotoGP y uno de Moto2.

"Le dije a Claudio Domenicalli que esta era la mejor moto que había tenido como piloto oficial. La decoración es increíble, me gusta mucho. El rojo y el blanco creo que es una gran combinación" añadió Bagnaia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!