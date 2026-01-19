PSG y Arsenal, con Pacho y Hincapié, buscan su pase a octavos de la Champions League

Arsenal lidera con puntaje perfecto y PSG es tercero, ambos con opciones claras de clasificación directa

París Saint-Germain (PSG), con el ecuatoriano Willian Pacho, y Arsenal, donde milita Piero Hincapié, afrontan una jornada clave en la fecha 7 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, con el objetivo de asegurar de manera directa su clasificación a los octavos de final.

Tanto los parisinos como los Gunners dependen de sí mismos y una victoria les permitirá asegurar su presencia entre los 16 mejores de la competencia europea.

Arsenal, líder invicto, va por la clasificación directa en la Champions League

Los Gunners del entrenador Mikel Arteta llega como líderes absolutos del torneo, con puntaje perfecto: 18 puntos tras seis victorias consecutivas, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la fase de liga.

Arsenal es el líder de la Champions League 2025-26. Cortesía

Sin embargo, Arsenal no tendría disponible a Piero Hincapié, quien arrastra molestias físicas. El conjunto londinense enfrentará una prueba exigente este martes 20 de enero de 2026, desde las 15:00, cuando visite a Inter de Milán, sexto en la tabla con 12 unidades y necesitado de un triunfo para mantenerse en zona de clasificación directa.

PSG y Willian Pacho buscan asegurar su boleto a octavos

Por su parte, PSG con Willian Pacho ocupa el tercer lugar con 13 puntos y también saldrá a buscar el boleto a octavos en condición de visitante.

El equipo parisino se medirá este martes 20 de enero de 2026, desde las 15:00, a Sporting de Lisboa, que es decimocuarto con 10 puntos, en un duelo directo entre clubes que pelean por mantenerse en el grupo de clasificación directa en esta Champions League.

Willian Pacho, clave en la defensa parisina ante Luis Suárez

Pacho será una de las piezas claves en el esquema de PSG, liderando la defensa junto a Marquinhos, con la misión de frenar al delantero colombiano Luis Suárez, quien ya suma dos goles en el torneo y es la principal amenaza ofensiva del cuadro portugués.

Willian Pacho es considerado el mejor defensor de la actualidad. Archivo

Club Brujas de Joel Ordóñez y su cierre en la Champions League

En otro frente, Club Brujas de Joel Ordóñez, ubicado en la casilla 31 con apenas 4 puntos, intentará cerrar con dignidad su participación cuando visite este martes 20 de enero de 2026, desde las 10:30, al Kairat Almaty, colista del certamen con solo una unidad.

Dónde ver EN VIVO los juegos de Champions League

En Ecuador, los partidos de la Champions League 2025-26 son transmitidos EN VIVO por el canal de televisión paga ESPN y la plataforma digital Disney+.

La tabla de posiciones de la Champions League 2025-26

