Copa Davis: Guillén y Thompson jugarán el primer partido

El Quito Tenis y Golf Club será sede de la primera ronda de qualifiers del torneo, que se cumplirá este fin de semana.

El tricolor Álvaro Guillén disputará el juego inicial de la serie ante Australia.

Este sábado 6 de febrero, desde las 11:00, en el Quito Tenis y Golf Club, al norte de la capital, iniciará las serie entre Ecuador y Australia, por la primera ronda de qualifiers de la Copa Davis.

El sorteo, realizado este viernes, determinó que la lleva iniciará con el enfrentamiento entre Álvaro Guillén, raqueta número uno tricolor, y Jordan Thompson, segundo sembrado del conjunto visitante.

“Cada punto, partido y serie es importante, no tenemos que pensar tanto en el futuro, sino enfocarnos en el primer punto que empiezo yo y tratar de enfocarnos en ganar la serie”, mencionó Guillén.

Entre tanto, uno de los más experimentados del equipo nacional, Gonzalo Escobar, destacó que “las semanas de la Davis son especiales, por la energía que vamos generando cada uno, siempre dando lo máximo que tenemos”.

Resto de encuentros

Tras el duelo inicial será el turno de la raqueta número dos ecuatoriana, Andrés Andrade, que enfrentará a James Duckworth, al número uno de la escuadra dirigida por el extenista Lleyton Hewitt.

Mientras que, para el domingo, los cruces empezarán con el partido de dobles entre la pareja tricolor conformada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, contra Rinky Hijikata y Jason Kubler. Este encuentro está previsto que inicie desde las 10:00.

Los tenistas ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar (d) saludan a sus pares australianos durante el sorteo de partidos que los enfrentará por la Copa Davis. CORTESÍA

Si la serie no está definida a favor de cualquier de los equipos, se dará paso al cuarto encuentro entre Guillén y Duckworth. De darse el caso, el quinto compromiso lo sostendrán Andrade ante Thompson.

Se espera contar con un buen número de aficionados en el Quito Tenis y Golf Club, alentando a la Tricolor en busca de una nueva victoria en casa.

El ganador de la llave entre ecuatorianos y australianos se enfrentará en la segunda ronda de qualifiers de la Copa Davis, a jugarse en septiembre, a Gran Bretaña, que venció por 3-0 a Noruega.

