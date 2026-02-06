Fernanda Moncada va dejando huella en el patinaje de velocidad

La campeona mundial proyecta un año fuerte entre Europa, el Mundial y competencias regionales. Sueña con un patinaje olímpico

Fernanada Moncada es la vigente campeona mundial en la prueba de 5.000 metros y aspira a seguir sumando éxitos.

La patinadora Fernanda Moncada, quien en 2025 se consagró campeona mundial en la prueba de los 5.000 metros por puntos, en China, tiene claros sus planes en esta disciplina.

Lea también: Messi en Guayaquil: lo que los hinchas le dirían si lo ven frente a frente

Proveniente de una familia de deportistas, la lojana está ligada al patinaje desde los cuatro años por herencia de su hermana mayor, Renata, quien también llegó a representar al país y que ahora tiene una escuela de este deporte.

“Creo que seguí el camino que trazó mi hermana, ella me dejó huellas. Lamentablemente ya se retiró, pero yo empecé por Renata”, contó Moncada, de 21 años, quien desarrolla su carrera entre Loja y Cuenca.

Patrick Mercado fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2025 Leer más

Pese a que no es una disciplina olímpica, Fer espera que esto cambie, aunque “no lo va a ser en las siguientes olimpiadas y creo que eso se dará cuando ya no patine. Con la mano en el corazón quiero que se haga olímpico para las futuras generaciones”.

Al hablar de la temporada pasada, la patinadora la calificó como “la mejor de mi corta carrera, hasta ahora, sobre todo por el título mundial y también porque me vinculé al equipo Swings On Wings de Bélgica”.

A la formación europea se unió a través de Instagram. “Me escribieron para decirme que querían que yo pertenezca a su club y yo acepté sin dudarlo, porque creo que participar con un equipo de Europa es un sueño de todo patinador”, señaló.

Pese a las circunstancias como la falta de una pista de patinaje en su ciudad natal, Moncada sigue entrenando y preparando las futuras competencias para este año, como el Mundial en Paraguay o los Juegos Sudamericanos.

“Soy de Loja, pero entreno actualmente en Cuenca por la pista. En mi ciudad aún no se ha concretado el proyecto de una pista y entrenamos en un kartódromo, por lo que me preparo en Cuenca para los eventos grandes”, contó.

Más allá de estas limitaciones, Fer consiguió grandes resultados en 2025 al coronarse campeona mundial y sumar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Colombia y en el European Cup en Alemania, presea de plata en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, y el primer lugar por equipos en un torneo interclubes en Alemania.

La ecuatoriana prepara la temporada 2026 con la mira puesta en el Mundial de Paraguay. Cortesía

Los nuevos retos

La actividad oficial para Moncada empezará desde abril, con competencias en Europa con el Swings On Wings; luego tiene previsto estar en el Mundial de Paraguay, prueba que es la más importante del año, los Juegos Panamericanos y Sudamericanos.

“En abril tengo una gira europea con mi equipo, en la que espero que me vaya muy bien. Van a estar los mejores deportistas del mundo, es un evento de mucha magnitud. Luego participaré en el selectivo al Mundial, que conlleva estar en el Panamericano, los Juegos Sudamericanos”, detalló.

Apoyo familiar

Así como su hermana Renata fue quien la inmiscuyó en el mundo del patinaje su madre, Blanca Guarnizo, es quien más la apoya y la acompaña en los entrenamientos cuando realiza bicicleta.

RELACIONADAS Klaus Jungbluth vuelve a ser el único ecuatoriano en los Juegos Olímpicos de Invierno

“Como madre, me siento orgullosa y contenta, apoyándola en todo momento, o sea, cuando está arriba en sus triunfos y también cuando tiene derrotas, porque de eso se trata la vida, de saber aprender a ganar y perder”, mencionó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!