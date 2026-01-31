Expreso
banderazo 1
La hinchada de Barcelona tendrá que buscar 'atajos' para poder llegar al Estadio Monumental.CHRISTIAN VINUEZA

Cierres viales en Guayaquil por la Noche Amarilla de Barcelona SC: Rutas alternas

El tradicional evento de Barcelona SC afectará el tránsito en Guayaquil, estas son las rutas alternas disponibles

La tradicional Noche Amarilla de Barcelona SC se celebrará este sábado 31 de enero de 2026 y contará con un especial contingente de seguridad y vial gracias al Municipio de Guayaquil. 

De acuerdo con el cabildo porteño, Segura EP, ente de seguridad municipal, participará activamente para velar el bienestar de los asistentes y transeúntes de los alrededores del Estadio Monumental, además la ATM (Agencia de Transito y Movilidad) también realizará un operativo en las cercanías a las vías de acceso principal al complejo deportivo.

RELACIONADAS

"Segura EP ejecutará un operativo integral que contempla el despliegue de 50 Agentes de Control Municipal (ACM), 8 camionetas, el apoyo de 2 paramédicos del equipo VIR y el monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia enlazadas al C5GYE, con el respaldo de más de 100 operadores" mencionó la Municipalidad en el comunicado, además de aclarar que estarán activas las Estaciones de Acción Segura (EAS) cercanas a la 'casa' del "Ídolo del Astillero".

También se contará con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes mantendrán a su personal alerta en todos sus cuarteles, contando con ambulancias preparadas para atender cualquier emergencia que se suscitase el día del evento. 

Vías de acceso y líneas de buses para la Noche Amarilla 2026

pasajeros en buses de Guayaquil
Algunas rutas de buses trabajaran con normalidad del día domingo 31 de enero.CHRISTIAN VINUEZA
Kendry Páez ya esta en Buenos Aires para unirse a River Plate.

Kendry Páez en Argentina así fue su recibimiento y esto fue lo primero que hizo

Leer más

Según se mencionó, la ATM laborará y acordonará los alrededores del Estadio Monumental, específicamente en el redondel de la Policía Judicial, ciudadela Bellavista, los túneles San Eduardo, el puente Patria, el puente peatonal Barcelona y el puente de la calle 17

Los encargados de controlar el tráfico serán 70 agentes de la ATM y 20 motorizados, entre patrullas y motocicletas.

RELACIONADAS

Algunas de las líneas de buses que transitan por la Avenida Barcelona lo harán con normalidad, entre ellas la 107, 8, 9, 49, 140, 37, 120 y 122. Estas, aunque laborarán como siempre, deberán priorizar el paso de los transeúntes, facilitando la circulación de los vehículos de emergencias.

